Volkswagen обновил кроссовер Atlas

У обновленного Atlas новая радиаторная решетка, новые фары и задние фонари, а также легкосплавные колесные диски размером от 17 до 21 дюймов.





Покупателям предложат новую версию этого кроссовера - Atlas X. Она сильно отличается от стандартной версии. Например, у Atlas X кузов в силе купе и нет третьего ряда сидений. Кроме того, для такого автомобиля предусмотрен спортивный пакет R-Line.













Интерьер изменился гораздо сильней. Сразу бросается в глаза большой дисплей информационно-развлекательной системы. У нее, кстати, стало больше функций. Салон теперь отделан более качественными материалами.













Линейка двигателей осталась прежней. Базовым по-прежнему является 2,0 л турбомотор мощностью 186 л.с. Топовый - 2,5 л турбомотор мощностью 299 л.с., который работает вместе с DSG7.



















