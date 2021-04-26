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АвтоМото
Новости
26 апреля 21, 11:57
Volkswagen обновил кроссовер Atlas
Volkswagen Atlas
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Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Atlas. Он получил небольшие изменения в дизайне и в салоне, а также новые технологии.
У обновленного Atlas новая радиаторная решетка, новые фары и задние фонари, а также легкосплавные колесные диски размером от 17 до 21 дюймов.

Покупателям предложат новую версию этого кроссовера - Atlas X. Она сильно отличается от стандартной версии. Например, у Atlas X кузов в силе купе и нет третьего ряда сидений. Кроме того, для такого автомобиля предусмотрен спортивный пакет R-Line.



Интерьер изменился гораздо сильней. Сразу бросается в глаза большой дисплей информационно-развлекательной системы. У нее, кстати, стало больше функций. Салон теперь отделан более качественными материалами.



Линейка двигателей осталась прежней. Базовым по-прежнему является 2,0 л турбомотор мощностью 186 л.с. Топовый - 2,5 л турбомотор мощностью 299 л.с., который работает вместе с DSG7.





Источник: https://gazetavv.com/
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