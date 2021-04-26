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АвтоМото
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26 апреля 21, 11:52
Автомобилистам в Украине готовят новый налог
налог
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В Украине хотят расширить базу налогообложения транспортным налогом на авто, средняя рыночная стоимость которых выше 200 минимальных заработных плат, то есть более 1,2 млн грн, или 42,8 тыс. долл.
Такой законопроект с внесением поправок в Налоговый кодекс готовит министерство финансов, но инициатива принадлежит Офису президента.

Среди прочего документ предполагает, что владельцы машин, стоимость которых больше указанной выше, должны будут ежегодно в течение 5 лет платить по 25 тысяч гривен.

Кто и как сейчас платит налог на авто

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных зарплат), или 80 тыс. долл.

Возраст таких транспортных средств не должен превышать 5 лет.

Подобные сборы неофициально называют «налогом на роскошь».

Добавим, что в случае неуплаты налога в течение 60 дней сумма будет расти: в первые 90 дней плюс 10% к штрафу, после 90 дней — плюс 20%. Кроме того, машину или другое имущество могут арестовать.

Источник: https://expert.in.ua/
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