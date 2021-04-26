Автомобилистам в Украине готовят новый налог

Такой законопроект с внесением поправок в Налоговый кодекс готовит министерство финансов, но инициатива принадлежит Офису президента.





Среди прочего документ предполагает, что владельцы машин, стоимость которых больше указанной выше, должны будут ежегодно в течение 5 лет платить по 25 тысяч гривен.





Кто и как сейчас платит налог на авто





Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных зарплат), или 80 тыс. долл.





Возраст таких транспортных средств не должен превышать 5 лет.





Подобные сборы неофициально называют «налогом на роскошь».





Добавим, что в случае неуплаты налога в течение 60 дней сумма будет расти: в первые 90 дней плюс 10% к штрафу, после 90 дней — плюс 20%. Кроме того, машину или другое имущество могут арестовать.



