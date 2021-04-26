5 самых популярных седанов до 300 000 гривен

Не каждый может себе позволить дорогую машину с салона стоимостью от 1 миллиона и выше, средний бюджет оценивается в 200 тыс. – 300 тыс. грн. Седаны отлично вписываются в этот ценовой предел. Давайте теперь попробуем разобраться, какой же седан можно приобрести за такую цену.





1. Volkswagen Polo









Машина от немецкого производителя Volkswagen. Обладает 1.6л. двигателем на механике, 90л.с., электроподъёмники, является отличным решением для семейных людей. Вполне объёмный багажник, красивый дизайн. Стоимость новой модели начинается от 250 – 300 тыс.грн. в зависимости от комлектации.





2. Renault Logan Stepway













Отличный комфортабельный автомобиль. Литые диски, кондиционер, обогрев зеркал, всё необходимое в самой дешёвой комплектации. Объём двигателя 1.6л. 8 или 16 клапанный механизм ГРМ. 113 л.с. Автомобиль хорош для нашего климата, а особенно хорошо оптимизирован под морозы. Цена данного авто с салона начинается от 300 тыс. грн.





3. Hyundai Accent 5-ого поколения













Переднеприводный авто, с выразительным дизайном и отличными характеристиками на борту. Объём двигателя 4х 1.4 и 1.6л., 100 и 123л.с. соответственно.





4. Hyundai Solaris













Переднеприводный автомобиль, является одним из лидеров продажи иномарок в Украине. Имеет большой салон, приятный дизайн из кожи, также имеется многофункциональный руль и усилитель. 16-клапанный, 1.4 л. 100 л.с. Цена будет зависить от комлектации, если самая дешёвая, то начинается от 200 тыс.грн.





5. Lifan Solano II













Китайский авто, который внешне очень похож на Toyota Corolla, но отличается своей разницей в цене и оснащением (в некоторых моментах даже превосходит его). На борту 1.5л. 100 л.с., имеется 5-скоростная механика ABS, EBD, аудиосистема и даже громкоговоритель и другие комплектующие.



