Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.70
USD
27.87
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
26 апреля 21, 11:48
5 самых популярных седанов до 300 000 гривен
Hyundai
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как правило, начинающие автомобилисты приобретают подержанные авто, на которых им предстоит отточить свои навыки вождения, но стоит ли покупать б/у авто?
Не каждый может себе позволить дорогую машину с салона стоимостью от 1 миллиона и выше, средний бюджет оценивается в 200 тыс. – 300 тыс. грн. Седаны отлично вписываются в этот ценовой предел. Давайте теперь попробуем разобраться, какой же седан можно приобрести за такую цену.

1. Volkswagen Polo


 
Машина от немецкого производителя Volkswagen. Обладает 1.6л. двигателем на механике, 90л.с., электроподъёмники, является отличным решением для семейных людей. Вполне объёмный багажник, красивый дизайн. Стоимость новой модели начинается от 250 – 300 тыс.грн. в зависимости от комлектации.

2. Renault Logan Stepway



Отличный комфортабельный автомобиль. Литые диски, кондиционер, обогрев зеркал, всё необходимое в самой дешёвой комплектации. Объём двигателя 1.6л. 8 или 16 клапанный механизм ГРМ. 113 л.с. Автомобиль хорош для нашего климата, а особенно хорошо оптимизирован под морозы. Цена данного авто с салона начинается от 300 тыс. грн.

3. Hyundai Accent 5-ого поколения



Переднеприводный авто, с выразительным дизайном и отличными характеристиками на борту. Объём двигателя 4х 1.4 и 1.6л., 100 и 123л.с. соответственно.

4. Hyundai Solaris



Переднеприводный автомобиль, является одним из лидеров продажи иномарок в Украине. Имеет большой салон, приятный дизайн из кожи, также имеется многофункциональный руль и усилитель. 16-клапанный, 1.4 л. 100 л.с. Цена будет зависить от комлектации, если самая дешёвая, то начинается от 200 тыс.грн.

5. Lifan Solano II



Китайский авто, который внешне очень похож на Toyota Corolla, но отличается своей разницей в цене и оснащением (в некоторых моментах даже превосходит его). На борту 1.5л. 100 л.с., имеется 5-скоростная механика ABS, EBD, аудиосистема и даже громкоговоритель и другие комплектующие.

Источник: https://uamotors.com.ua/
Ещё по теме:
Самые популярные в Украине электрокары с пробегом
Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжа
В Украине растут темпы выпуска новых автомобилей
Стало известно, кто лучше водит машину - женщины или мужчины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Tesla снова увеличивает цены на Model 3 и Model Y
noimageVolkswagen обновил кроссовер Atlas
noimageАвтомобилистам в Украине готовят новый налог
Лента новостей