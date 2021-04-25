Топливо на бюджетных АЗС подорожало: где и на сколько

Розничные сети АЗС, работающие в среднем и эконом- сегментах, в период с 16 по 23 апреля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10–80 коп./л, сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов Консалтинговой группы «А-95».





Сеть станций «Авантаж 7» повысила цены на бензин на 50 коп./л, ДТ — на 33 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 27,45 грн/л, А-92 — до 26,45 грн/л, ДТ — до 25,35 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо (до 29,19 грн/л).





В сетях BVS и «Катрал» на 10 коп./л подорожали все виды бензинов. На Marshal дизтопливо подорожало на 2 грн/л, до 26,80 грн/л.





Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 33 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,88 грн/л. Mango откорректировала цены на бензины в среднем на 10 коп./л.





Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн/л, А-92 — до 27,20 грн/л. На станциях Chipo топливо подорожало на 26-38 коп./л.





Такие сети как SUNOIL и Prime повысили цены на топливо на 13-80 коп./л. (см. табл.).











