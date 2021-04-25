Honda планирует стать полностью электрическим брендом к 2040

Суть презентации в том, что к 2040 году автомобили Honda будут на 100% электрическими.





Мы слышали, что другие автопроизводители ставят перед собой аналогичные цели.





Сроки, по которым Honda планирует добраться до своих новый немного отличаются от конкретной страны, но все планы приводят к тому, что через 19 лет автомобили Honda будут иметь только электрические моторы.





В США у Honda явно есть стратегическое партнерство с General Motors, и она планирует в полной мере использовать эти отношения для разработки аккумуляторов для новой платформы Ultium.





В Японии больше внимания будет уделяться мобильности и малым городским транспортным средствам, таким как субкомпактный хэтчбек "Honda e" (на фото), не говоря уже о разработке сменных аккумуляторных систем для мотоциклов и скутеров. Во всех областях также будут играть роль дополнительные исследования и разработки автомобилей на водородных топливных элементах.





Говоря о водороде, это важный компонент другой цели Honda, и ее может быть намного сложнее достичь. К 2050 году производитель планирует стать углеродно-нейтральным, и не только в отношении своей продукции. Это общекорпоративная инициатива по сокращению выбросов углекислого газа на всех уровнях, от производства до корпоративных функций.





Volvo недавно выступила с аналогичной инициативой, но в то время как шведская компания не предлагала реального плана, как это сделать, Honda, по крайней мере, делает ставку именно на водород как возможное решение своих планов.





Honda также изучает широкий спектр видов топлива с нулевым выбросом углерода и более совершенные методы переработки, и компания обязуется инвестировать ошеломляющие 46,3 миллиарда долларов в течение следующих шести лет, чтобы попытаться решить эти проблемы.





Так что да, Honda, похоже, очень серьезно относится к подкреплению своих слов делами.



