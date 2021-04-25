В Украине представили макет нового электромобиля

В ВНУ им. В. Даля на днях прошла презентация макета электромобиля на имя Ева. Как сообщается на сайте ВУЗа, проект выполняется в университете группой ученых с привлечением студентов университета и Северодонецкого политехнического профессионального колледжа.





Разработка ученых-далевцев актуальна, потому что на рынке электромобильного транспорта происходит новый скачок. Поэтому построение современного, экономичного и безопасного отечественного электромобиля — это вопрос стратегического развития как автомобильного производства, так и страны в целом.





Ученые создали макет электромобилю с улучшенными характеристиками, с помощью которого можно усовершенствовать технологию его производства и исследовать его работу в реальных условиях. Он полностью функционален и в предложенном виде способен проехать до 100 км и развивать скорость до 80 км / ч. Скорость ограничена программно. Автомобиль оснащен электродвигателем, электробатареей (конструкции предусмотрена установка до двух батарей). Автомобиль имеет рамную конструкцию. Примечательно, что кузов автомобиля изготовлен из стеклопластика.





Интересно, что ранее в 1963 году в Северодонецке был также создан автомобиль со стеклопластиковым кузовом — микроавтобус «Старт» , который был использован на съемках заключительной стадии фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года.













Целью проекта является создание первого украинского электромобиля, который по техническим характеристикам будет соответствовать мировым стандартам и иметь улучшенные характеристики по безопасности и комфорта; усовершенствование существующих технологий автомобилестроения, что позволит существенно снизить стоимость автомобиля по сравнению с мировыми аналогами.





В задачи группы ученых и конструкторов входит:





• спроектировать конструкцию электромобиля с улучшенными характеристиками;





• усовершенствовать технологию производства и создать макет, с помощью которого возможно исследовать его работу в реальных условиях для создания современного отечественного производства электромобилей.





Анализ этой технологии производства автомобилей с традиционным несущим кузовом позволяет выявить существенные недостатки:





• сложность изготовления печатных форм и штампованных стальных деталей для кузова;





• сложность процесса сварки и монтажа, которая требует больших капиталовложений;





• необходимость защиты кузова от коррозии и лакировки.





Технология и принципы создания предложенного электромобилю лишены недостатков автомобиля с традиционным несущим кузовом.













Преимуществами предложенного электромобиля являются:





• вместо традиционного несущего кузова — алюминиевая рама по технологии frame-space, на которой будут установлены элементы кузова и другие компоненты;





• элементы кузова предлагается изготавливать из полимерного материала, который не требует лакировки и не подвергается коррозии, по технологии вакуумной вытяжки. Это позволяет существенно, почти вдвое, сократить затраты на организацию производства и техническое обслуживание оборудования, что существенно влияет на конечную стоимость электромобиля, и уменьшить вес автомобиля до 1100 кг





• изготовление элементов кузова из полимерных материалов открывает возможности для рециклинга материалов, используемых при производстве;





• возможность установки солнечных батарей на крышу и капот электромобиля, которые будут подзаряжать основную батарею и обеспечивать дополнительных 0-30 км в день, что в городских условиях существенно влиять на расход батареи и увеличивает ее ресурс;





• возможность обеспечения электромобиля дополнительной батареей благодаря рамной конструкции. Это позволит увеличит пробег на одной зарядке до 500 км;





• благодаря предложенной технологии изготовления кузова электромобиль может использоваться людьми с инвалидностью на инвалидных колясках, не оставляя самых тележек. Педали газа и тормоза для этих категорий лиц будут перемещены с ножной области в область руля;





• уникальная система безопасности как для самого автомобиля, так и для пешеходов, велосипедистов и тому подобное. Эта технология запатентована и впервые будет использована в автомобильном транспорте





• при длине 4 м автомобиль имеет абсолютно ровный пол длиной 3.1 м и внутреннюю высоту салона, которая позволяет осуществлять любую его трансформацию, начиная от грузового двухместного варианта с полезным объемом, который соответствует полноценному пятиместном автомобилю с размером салона на уровне бизнес-седанов. Наличие дополнительного источника энергии и климатической системы вместе с возможностью быстрой и легкой трансформации салона позволяет реализовать в предложенном макете электромобиля мобильный офис, что очень актуально в современных условиях.





Благодаря предложенной «модульной платформе» базовый автомобиль можно будет по желанию пользователя достаточно легко превращать в течение эксплуатации. Так, например, может быть установлена ​​батарея и двигатель большей емкости или дополнительная батарея, привод на два колеса дополнить к полноприводной версии и т.д. за счет использования готовых инженерных решений, которые легко будут интегрироваться в базовый автомобиль.













Таким образом, группа разработчиков предлагает новый подход к производству электромобилей, позволяет получить в малых габаритных размерах недорогой конкурентный автомобиль с большим салоном, имеет возможность трансформации и модификации. Предложенный автомобиль может заполнить сегмент рынка бюджетных автомобилей стоимостью от 12 000 долл. США.





Сами же разработчики Евы считают, что работа над усовершенствованием предлагаемой модели будет интересной для студентов университета разных специальностей .





Руководитель Северодонецкого городского ВЦА Александр Стрюк поблагодарил ректора ВНУ им. В. Даля Ольгу Поркуян и всех участников проект за это изобретение:





«Мне очень приятно, что не только теоретические знания высокого уровня предоставляемых университетом, а также их практическое выражение. Это очень хорошо и положительное начинание, которое требует внимания города непосредственно в направлении экономики, поиска финансов и реализации осуществления указанного проекту. У нас с этим вузом есть определенные договоренности, которые в дальнейшем мы будем реализовывать. В городе есть Северодонецкое агентство инвестиций и развития, которое занимается поиском инвестиций и имеет опыт по привлечению международных грантов для развития и развития Луганщины. Мы будем интенсивно работать, чтобы найти дополнительные источники финансирования и развивать эту мечту, поскольку она направлена ​​в правильном направлении: это экология, зеленая энергия, изобретения наших ученых. Хочу подчеркнуть, что возможности Восточноукраинского национального университета им. В. Даля меня приятно удивили».



