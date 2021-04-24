В Запорожье могут построить дорогу для объезда грузовиков

Об этом во время вчерашней сессии заявил Владимир Буряк.





Дорога будет включать участок от Прибрежной магистрали через Южный микрорайон до автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта. Другой участок на Правом берегу, от Никопольского поворота.





Ранее мы сообщали о том, что Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий побывал на объектах строительства запорожских мостов через Днепр. На мосту завершается монтаж временных опор, и уже вскоре строители перейдут к возведению пролетного строения основной конструкции.





Строительство запорожских мостов через остров Хортица уже закончено почти на половину. В Службе автомобильных дорог обещают, что вантовый мост можно будет испытать на прочность уже к концу этого года. А пока, в сети есть готовый проект мостовых переходов.



