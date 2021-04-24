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АвтоМото
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24 апреля 21, 11:19
В Запорожье могут построить дорогу для объезда грузовиков
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Дорога сможет разгрузить поток грузового транспорта, который сейчас курсирует через центр города.
Об этом во время вчерашней сессии заявил Владимир Буряк.

Дорога будет включать участок от Прибрежной магистрали через Южный микрорайон до автодороги Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта. Другой участок на Правом берегу, от Никопольского поворота.

Ранее мы сообщали о том, что Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий побывал на объектах строительства запорожских мостов через Днепр. На мосту завершается монтаж временных опор, и уже вскоре строители перейдут к возведению пролетного строения основной конструкции.

Строительство запорожских мостов через остров Хортица уже закончено почти на половину. В Службе автомобильных дорог обещают, что вантовый мост можно будет испытать на прочность уже к концу этого года. А пока, в сети есть готовый проект мостовых переходов.

Источник: https://www.inform.zp.ua/
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