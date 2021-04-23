Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без маскировки

Однако новый внедорожник перестал быть секретом – в сети появились первые фото товарных образов модели нового поколения.





Несмотря на то, что актуальный Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года, смена поколений мало отразилась на внешности. Как и его предшественник, новый Ленд Крузер – большой внедорожник с широким кузовом, опирающийся на рамную конструкцию. Машина осталась очень узнаваемой.





Новинку укомплектуют гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового двигателя отдачей 299 л.с. Помогать ему будет 180-сильный электромотор. Такой электрифицированный агрегат заменит в моторной линейке прежний 4,6-литровый бензиновый V8. Кроме гибридной системы Toyota LC 300 получит 3,5-литровый битурбо V6 серии V35A-FTS мощность 415 л.с., как у представительского седана Lexus LS 500. Ожидается и 3,3-литровый турбированный дизельный двигатель, но его характеристики пока неизвестны.













Теперь можно подвести промежуточные итоги – «живые» машины очень похожи на патентные схематичные изображения, которые появились в сети некоторое время назад.



