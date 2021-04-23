Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.64
USD
27.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
23 апреля 21, 10:32
Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без маскировки
Toyota Land Cruiser 300
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Официальная премьера Toyota Land Cruiser 300 ожидается летом.
Однако новый внедорожник перестал быть секретом – в сети появились первые фото товарных образов модели нового поколения.

Несмотря на то, что актуальный Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года, смена поколений мало отразилась на внешности. Как и его предшественник, новый Ленд Крузер – большой внедорожник с широким кузовом, опирающийся на рамную конструкцию. Машина осталась очень узнаваемой.

Новинку укомплектуют гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового двигателя отдачей 299 л.с. Помогать ему будет 180-сильный электромотор. Такой электрифицированный агрегат заменит в моторной линейке прежний 4,6-литровый бензиновый V8. Кроме гибридной системы Toyota LC 300 получит 3,5-литровый битурбо V6 серии V35A-FTS мощность 415 л.с., как у представительского седана Lexus LS 500. Ожидается и 3,3-литровый турбированный дизельный двигатель, но его характеристики пока неизвестны.



Теперь можно подвести промежуточные итоги – «живые» машины очень похожи на патентные схематичные изображения, которые появились в сети некоторое время назад.

Источник: https://www.autocentre.ua/
Ещё по теме:
Toyota готовит интересную электрическую революцию
Toyota представила самый дешевый электрокар
Toyota может выпустить удлиненную версию Highlander
Самые ожидаемые авто 2021 года. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Китайские электромобили заполнят европейский авторынок
noimageВ Украине демонтировали 150 незаконных АЗС
noimageВ Украину начали массово ввозить корейские авто
Лента новостей