Об этом в Facebook рассказал глава ГФС Вадим Мельник.





В Украине демонтировали 150 незаконных АЗС - today.ua

По его словам, за отчетный период Государственная фискальная служба изъяла более 15 тыс. тонн контрафактного топлива на 516 млн гривен.





Мельник отметил, что помощь в борьбе с нелегальными заправками оказывают операторы топливного рынка. Помощь заключается в предоставлении информации.





Напомним, что в марте текущего года в Украине начался новый этап борьбы с нелегальными заправками. Их во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, стало заметно больше.



