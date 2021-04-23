Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.64
USD
27.90
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
23 апреля 21, 10:27
В Украине демонтировали 150 незаконных АЗС
АЗС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С января по март 2021 года в Украине демонтировали 151 АЗС, которые не имели разрешения на работу.
Об этом в Facebook рассказал глава ГФС Вадим Мельник.

В Украине демонтировали 150 незаконных АЗС - today.ua
По его словам, за отчетный период Государственная фискальная служба изъяла более 15 тыс. тонн контрафактного топлива на 516 млн гривен.

Мельник отметил, что помощь в борьбе с нелегальными заправками оказывают операторы топливного рынка. Помощь заключается в предоставлении информации.

Напомним, что в марте текущего года в Украине начался новый этап борьбы с нелегальными заправками. Их во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, стало заметно больше.

Источник: https://auto.today.ua/
Ещё по теме:
В Украине АЗС резко снизили цены на бензин
Какой бензин на украинских АЗС: результаты исследований
В Украине растут темпы выпуска новых автомобилей
ВР упростила растаможку евроблях и снизила штрафы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Toyota Land Cruiser 300 впервые показали без маскировки
noimageКитайские электромобили заполнят европейский авторынок
noimageВ Украину начали массово ввозить корейские авто
Лента новостей