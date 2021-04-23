В Украину начали массово ввозить корейские авто

Это, как правило, бывшие таксомоторы, работающие исключительно на газе. Такой вид транспортных средств способен заменить "евробляхи" и "битки" из США.





Менеджер KoreaStyle Александр Левшин сообщил, что в Украину ежемесячно из Южной Кореи завозится до тысячи авто и не менее трети из них – только на газе. Об этом пишет UBR.ua.





Hyundai Sonata 2013-го года на газе модификации YF со средним пробегом 200 тыс. км и беспроблемными двигателем, коробкой передач и "неубитым" салоном будет стоить в Украине около $9-10 тыс. Та же модель и тех же годов (2013-2014 гг.), но рестайлинговая – модификация LF – будет стоить уже $11-13 тыс.





По словам эксперта, на рост популярности этой категории автомобилей повлиял ряд факторов. Так, в этой стране и вообще на Востоке есть особый маркетинговый подход. "Они авто для внутреннего рынка делают лучше, чем на экспорт. Это касается Кореи, Японии и т.д.", – отметил он.





Также качество пластика, например, в Hyundai Palisade будет лучше – мягче – чем в украинском. Обивка салона тоже будет более качественной. "В восточных странах роскошь и комфорт очень ценятся, поэтому там машину с низким качеством комфорта просто не продадут", – добавил специалист.





Кроме того, в Южной Корее очень хорошие дороги, поэтому там машины меньше "убиваются". По словам Левшина, из этой страны импортируются машины "на ходу", а не "битые", как из США. То есть машина может своим ходом заехать на паром – и выехать в Одессе. И наконец, в Корее очень популярны авто с заводской газовой установкой (ГБО 5-го поколения). То есть у них вообще нет бензобака, отметил менеджер KoreaStyle.





При этом, как подчеркнул специалист, у такой категории автомобилей в Украине сформировался некий негатив. Он состоит в том, что из Кореи к нам везут только бывшие таксомоторы с большим пробегом.





Эксперт автомобильного рынка Анатолий Ноздричкин привел свои аргументы в пользу корейских автомобилей. "На сегодня в Украине газ хоть и подорожал, но все равно дешевле, чем бензин", – сказал он.





Если взять и сравнить моторесурс KIA K5 (Optima) и Hyundai Sonata с двухлитровыми двигателями в зависимости от вида топлива, то на газе эти машины раза в два могут проехать больше. При условии, что на них установлено заводское ГБО.





Руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк рассказал, что автомобили из Южной Кореи, как правило, ремонтировать не нужно. Ведь это не "битки" из США, отметил он. Иногда явных повреждений не видно на фотографии, но во время эксплуатации можно столкнуться с неприятными и дорогими сюрпризами.





Например, если у машины большой пробег, то придется ремонтировать двигатель или ходовую. Это может вылиться в кругленькую сумму – все зависит как от модели, так и от состояния изношенных агрегатов.



