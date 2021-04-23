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АвтоМото
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22 апреля 21, 09:57
Kia отзывает 147000 Seltos и Soul из-за опасности возгорания
Kia Soul
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Kia Soul 2020-2021 года выпуска и Kia Seltos 2021 года сборки находятся в центре нового отзыва.
Корейский бренд отзывает 147 249 автомобилей из-за неисправности двигателя, которая могла привести к пожару. Отзыв относится к автомобилям, укомплектованных 2,0-литровым двигателем Nu MPI, поршневые масляные кольца которых могли быть неправильно подвергнуты термообработке.

Непостоянная термическая обработка может сделать масляные кольца слишком твердыми. Его внешняя периферия может отколоться, что приведет к истиранию гильзы цилиндра и просачиванию масла. Это приведет к чрезмерному расходу масла и, в конечном итоге, может привести к ненормальным шумам из моторного отсека. Неисправность может даже привести к заклиниванию шатунного подшипника, что приведет к потере мощности.

По заявлению NHTSA, остановка увеличивает риск аварии, а масло может вытекать на горячие детали выхлопной системы, что увеличивает риск возгорания. По предварительным оценкам, только 1% транспортных средств имеет дефект, но последствия могут быть довольно серьезными.

Решение проблемы может потребовать большой работы. Kia проверит двигатели автомобилей и заменит поврежденные детали. Это может означать новый двигатель бесплатно. Kia также установит систему обнаружения шума поршневых колец, чтобы предупреждать водителей о проблеме, когда программное обеспечение становится доступным.

Kia планирует уведомить владельцев о том, что они должны вернуть свои машины до 4 июня.

Источник: https://avtodream.org/
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