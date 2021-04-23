Эксперты спрогнозировали цены на бензин, автогаз и ДТ

Так, согласно прогнозам экспертов, средние розничные цены на бензин и ДТ на текущей неделе сохранятся. Однако потенциал для подорожания уже формируется в связи с ростом оптовых цен.





По словам заместителя директора Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. При этом он заверил, что в апреле цена бензина выше 30 гривен за литр не будет. Однако в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, уже на майские праздники возможно подорожание топлива приблизительно на 1 гривну за литр.





Тем временем, директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна отметил, что после «ралли» с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настал черед розницы.





«К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтерах в сторону роста», – объяснил он.

В свою очередь аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн также спрогнозировал, что до конца недели цены на газ не изменятся, однако к маю ожидается их повышение.





«Трейдеры отмечают, что в остатках находится крупное количество автогаза, которое сдерживает потенциальный рост цены в рознице. Напомню, что поставки идут недостаточно, поэтому в мае украинский рынок может столкнуться с острым дефицитом ресурса из-за прекращения отгрузок «Роснефти» и ремонтов на ряде заводов-поставщиков. Это приведет к росту цен», – рассказал он.



