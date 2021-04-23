Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
22 апреля 21, 09:55
Эксперты спрогнозировали цены на бензин, автогаз и ДТ
бензин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин, автогаз и ДТ в Украине на текущей неделе.
Так, согласно прогнозам экспертов, средние розничные цены на бензин и ДТ на текущей неделе сохранятся. Однако потенциал для подорожания уже формируется в связи с ростом оптовых цен.

По словам заместителя директора Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, рост в опте будет продолжаться, его подстегнет повышение цен на нефть с 63 до 67 долларов за баррель. При этом он заверил, что в апреле цена бензина выше 30 гривен за литр не будет. Однако в мае, когда прекратится действие меморандума между трейдерами и Кабмином об ограничении цен, уже на майские праздники возможно подорожание топлива приблизительно на 1 гривну за литр.

Тем временем, директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна отметил, что после «ралли» с ценами на прошлой неделе ситуация стабилизировалась в опте, настал черед розницы.

«К сожалению, ясности с поставками топлива по импорту не прибавляется, и это повышает нервозность, прежде всего речь идет о дизтопливе. Тем более, что активизировались железнодорожные перевозки, нужен дизель для тепловозов. Думаю, будет коррекция цен на ДТ в сетях-дискаунтерах в сторону роста», – объяснил он.
В свою очередь аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн также спрогнозировал, что до конца недели цены на газ не изменятся, однако к маю ожидается их повышение.

«Трейдеры отмечают, что в остатках находится крупное количество автогаза, которое сдерживает потенциальный рост цены в рознице. Напомню, что поставки идут недостаточно, поэтому в мае украинский рынок может столкнуться с острым дефицитом ресурса из-за прекращения отгрузок «Роснефти» и ремонтов на ряде заводов-поставщиков. Это приведет к росту цен», – рассказал он.

Источник: https://hvylya.net/
Ещё по теме:
Крупные украинские сети АЗС подняли цены на бензин
Вероятность роста цены на бензин существует – эксперт
Цены на бензин в Украине: когда прекратится подорожание
На АЗС Украины бензин подорожал, а его качество резко упало
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Mazda CX-30 стала электромобилем (ФОТО)
noimageKia отзывает 147000 Seltos и Soul из-за опасности возгорания
noimageВ Харьковской области ремонтируют мост
Лента новостей