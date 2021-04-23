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22 апреля 21, 09:53
В Харьковской области ремонтируют мост
мост
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Мост, расположенный неподалеку села Соколово (Змиевской район), впервые капитально отремонтируют.
На мосту на дороге Мерефа-Змиев начали демонтаж полотна. Транспорт будет проезжать в реверсном режиме. Об этом сообщили в Службе автодорог в Харьковской области, передает Харьковская облгосадминистрация. 

Подготовительные работы к текущему среднему ремонту моста начались 12 апреля. Сооружение отремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство", работы планируют завершить в конце 2021 года.

Мост расположен вблизи села Соколово (Змиевской район). Его длина — 12,9 погонных метров. Мост построили в 1988 году, и с тех пор капитально не ремонтировали. Работы проводит подрядная организация "ХарківМістДорБуд".



Источник: https://2day.kh.ua/
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