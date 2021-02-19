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18 февраля 21, 23:41
Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине?
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Как изменились размеры штрафов за нарушение ПДД в Украине

Депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695, которым увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.

"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно объясняет, что же изменилось с принятием этого законопроекта.

Увеличение штрафов касаются:

- вождения в нетрезвом виде и с потерпевшими; превышения скорости; 

- вождения с отсутствием водительских прав; 

- штрафов для пешеходов и велосипедистов. 

Штрафы за вождение в нетрезвом виде 

17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение;

34 000 грн - за повторное нарушение в течение года и лишение прав на три года;

51 000 грн - за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.



Штрафы за превышение скорости

- на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости - 340 грн;

- на более 50 км/ч - 1700 грн;

- при создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.



Штрафы для пешеходов и велосипедистов

255 грн за переход дороги в неустановленном месте.



Как сообщалось, ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.
telegraf.com.ua
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