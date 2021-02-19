Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине?

Депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695, которым увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.

"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно объясняет, что же изменилось с принятием этого законопроекта.

Увеличение штрафов касаются:

- вождения с отсутствием водительских прав;

- штрафов для пешеходов и велосипедистов.

17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение;

34 000 грн - за повторное нарушение в течение года и лишение прав на три года;

51 000 грн - за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.













Штрафы за превышение скорости





- на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости - 340 грн;





- на более 50 км/ч - 1700 грн;





- при создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.













Штрафы для пешеходов и велосипедистов





255 грн за переход дороги в неустановленном месте.













Как сообщалось, ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.