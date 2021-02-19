Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине?
Депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695, которым увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.
"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно объясняет, что же изменилось с принятием этого законопроекта.
Увеличение штрафов касаются:- вождения в нетрезвом виде и с потерпевшими; превышения скорости;
- вождения с отсутствием водительских прав;
- штрафов для пешеходов и велосипедистов.
Штрафы за вождение в нетрезвом виде
17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение;
34 000 грн - за повторное нарушение в течение года и лишение прав на три года;
51 000 грн - за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.
Штрафы за превышение скорости
- на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости - 340 грн;
- на более 50 км/ч - 1700 грн;
- при создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.
Штрафы для пешеходов и велосипедистов
255 грн за переход дороги в неустановленном месте.
Как сообщалось, ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.