Кабмин крепко облегчил жизнь автолюбителям

Отныне зарегистрировать авто и получит все документы на него можно будет непосредственного в месте покупки, без посещения сервисного центра МВД. Предполагается также упрощение замены водительских прав.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 февраля, поддержал инициативу Министерства внутренних дел по упрощению процедуры приобретения транспортного средства. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter, теперь зарегистрировать авто для доставки и получить полный комплект документов возможно прямо в автосалоне без посещения сервисного центра МВД.

Также правительство поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Министерства цифровой трансформации. Как сообщил на своем канале в Telegram вице-премьер-министр Михаил Федоров, речь идет о возможности произвести замену водительского удостоверения в несколько кликов.





При этом, в ходе заседания правительства он подчеркнул, что чтобы забрать удостоверение в сервисном центре, пока еще нужно будет предоставить медицинскую справку. «Есть очень много жизненных обстоятельств, почему нужно изменить удостоверение водителя: в случае изменения фамилии, или если человек потерял удостоверение, или если закончился срок его действия. Это можно будет сделать в несколько кликов, а потом забрать пластиковое удостоверение в сервисном центре МВД», — заявил чиновник в ходе презентации проекта, добавив, что сейчас ведется работа с Министерством здравоохранения по оцифровке медицинских справок, необходимых для получения водительских прав.



