10 авто с небольшим расходом топлива

Эксперты ориентировались на европейский ездовой цикл. Для составления рейтинга они сравнивали расход топлива, тип двигателя и количество выбросов в атмосферу.





Opel Corsa 1.2





Opel все еще популярен и эта модель доказывает давно известный факт. На транспортное средство установлен агрегат с мощностью 155 лошадиных сил. Это компактное авто B-класса расходует 4 литра на 100 километров. Цена транспортного средства стартует от 400 тысяч гривен.





Ford Fiesta 1.0





Среди всех компактных автомобилей с бензиновыми двигателями, самым лучшим был признан Fiesta, который был оснащен литровой турборотройкой. Транспортное средство тратит до четырех литров топлива на 100 километров и имеет 155 лошадиных сил. Это очень комфортное для езды авто, его стоимость начинается от 500 тысяч гривен.





Peugeot 208 Blue HDi





Одним из лидеров среди компактных "дизелей" является Peugeot 208. Данная модель оснащена полуторалитровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. Транспортное средство расходует 3,4 литра дизеля на 100 километров, стоимость авто составляет 400 тысяч гривен.





Toyota Yaris Hybrid





Это удивительное авто намного экономичнее, чем многие его конкуренты на автомобильном рынке. Транспортное средство японского производства расходует 2,9 литра на 100 километров. Подобных показателей удалось достичь с помощью грамотной компоновки и гибридных установок. Двигатель объемом 1,5 литра имеет мощность 116 лошадиных силы. За эту модель придется отдать 300 тысяч гривен.





Toyota Prius





Японский автомобиль С-класса отличается наименьшим расходом топлива. На 100 километров транспортному средству необходимо 3,3 литра. Этот автомобиль обойдется покупателям в 700 тысяч гривен, но если очень нужно, можно приобрести его за сумму от 135 тысяч гривен, авто будет с пробегом.





Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid





Это транспортное средство выделяется на фоне других автомобилей не только своим внешним видом, но и характеристиками. Гибридный Focus расходует 4,1 литра на 100 километров. За это авто придется отдать не менее 500 тысяч гривен, но, по словам экспертов, машина того стоит, она очень хороша и порадует пользователей комфортом.





Ford Mondeo Hybrid





Это наиболее экономичное авто D-класса. Данное транспортное средство обладает двигателем со 187 лошадиными силами, а на 100 километров ему необходимо 4,1 литра топлива. Автомобиль очень дорогой, в салоне его можно приобрести за 1 миллион гривен, если же хочется с пробегом, то за нее можно отдать 500 тысяч гривен.





Peugeot 508 BlueHDi 130 EAT8





Еще один представитель Peugeot в списке. У этого авто 131 лошадиная сила, на 100 километров пути ТС расходует до 3,5 литра топлива. Стоимость авто начинается от 800 тысяч гривен.





Toyota Camry Hybrid





Данная модель обладает двигателем в 218 лошадиных силы и объемом 2,5 литра. На 100 километров автомобилю требуется 4,3 литра топлива. Новое транспортное средство все желающие могут приобрести за ценник от 900 тысяч гривен.





BMW 520d





Эта модель была признана наиболее экономичной в двух категориях - среди седанов и универсалов. Универсал способен расходовать на 0,2 литра больше. Обычный расход топлива - 4,1 литра на 100 километров. Стоимость транспортного средства составляет около 1,5 миллиона гривен.



