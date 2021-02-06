В Украине подорожал автогаз

Но эксперты утверждают, что это ещё далеко не предел, и поэтому владельцам автомобилей с ГБО нужно подумать, как начать экономить.





В частности, эксперт консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн уверен, что на украинских АЗС стоимость автогаза будет расти и дальше, достигнув отметки в 15 гривен за литр.





Он также не исключил, что при определенных условиях, топливо для автомобилей с ГБО в нашей стране подорожает к середине февраля примерно до 16 гривен за литр.





По словам Артема Куюна, еще в середине декабря автогаз начал резко дорожать в Европе. В середине января 2021 года эта тенденция дошла до Польши, а к началу февраля - до Украины. Дело в том, что Польша – это своего рода промежуточное звено между Украиной и ЕС. Кроме того, Польша входит в число крупнейших в мире потребителем этого вида топлива.





С чем связан такой резкий рост цен на сжиженный газ в ЕС? Это объясняется повышенным спросом на него со стороны нефтехимической промышленности.





Что же касается цен на бензин, то эксперты утверждают, что его цена не повышается из-за большой доли нелегального производства на мини-НПЗ.



