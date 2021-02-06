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АвтоМото
Новости
6 февраля 21, 11:38
В Украине подорожал автогаз
автогаз
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В Украине на этой неделе увеличилась стоимость автогаза, достигнув 13,56 грн за литр.
Но эксперты утверждают, что это ещё далеко не предел, и поэтому владельцам автомобилей с ГБО нужно подумать, как начать экономить.

В частности, эксперт консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн уверен, что на украинских АЗС стоимость автогаза будет расти и дальше, достигнув отметки в 15 гривен за литр.

Он также не исключил, что при определенных условиях, топливо для автомобилей с ГБО в нашей стране подорожает к середине февраля примерно до 16 гривен за литр.

По словам Артема Куюна, еще в середине декабря автогаз начал резко дорожать в Европе. В середине января 2021 года эта тенденция дошла до Польши, а к началу февраля - до Украины. Дело в том, что Польша – это своего рода промежуточное звено между Украиной и ЕС. Кроме того, Польша входит в число крупнейших в мире потребителем этого вида топлива.

С чем связан такой резкий рост цен на сжиженный газ в ЕС? Это объясняется повышенным спросом на него со стороны нефтехимической промышленности.

Что же касается цен на бензин, то эксперты утверждают, что его цена не повышается из-за большой доли нелегального производства на мини-НПЗ.

Источник: https://auto.today.ua/
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