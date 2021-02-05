Украинские водители смогут контролировать штрафы ПДД

Речь идет о сервисе «Штрафы UA», в котором вoдители мoгут не только оплатить штpaф, a и проверить стaтус и истopию оплaт. Проверить наличие штрафов в приложении мoжнa по нoмеpу вoдительского удостоверения, ИНН, или же по серии и нoмеpу штpaфа.





С этого момента контролировать оплату штрафов за нарушение ПДД могут предприниматели – данная функция помогает контролировать оплату всех штрафов за нарушение ПДД по всем транспортным средствам, которые они используют для ведения бизнеса.





Кроме того, новая возможность сервиса дает возможность контролировать до десяти машин и получать сообщения не только по штрафам ПДД, оформленных на автомобиле, а и по штрафам, выписанных на водителей. То есть, предприниматель может контролировать оплату штрафов не только по своим авто, но и по тем, которые находятся в использовании других водителей.





Еще одним преимуществом новой функции является то, что руководители предприятия могут получать уведомления касательно новых штрафов в момент фиксации нарушений, накладывать платежи на виновных, а также проверять статусы их погашения.





Вдобавок к этому она помогает формировать культуру ответственного вождения среди сотрудников предприятия. Для этого всего лишь нужно установить сервис на смартфонах водителей, что позволит получать аналитику информацию о стиле вождения каждого наемного работника и использовать ее для формирования системы мотивации.





В том случае, если будут нарушены правила дорожного движения, штраф может быть выписан как на машину, так и на водителя.





Если же нарушение обнаружила система автоматической фиксации, то постановление будет оформлено на владельца машины, а не на водителя, находящегося в этот момент за рулем. В этом случае владелец авто получит сообщение и будет вынужден разбираться со всеми проблемами самостоятельно.





А вот если нарушение зафиксировал инспектор патрульной полиции, то постановление оформляется на водителя. Однако в этом случае неоплаченный сотрудником штраф может «зависнуть» на автомобиле со всеми вытекающими последствиями, вплоть до ареста транспортного средства.





На данный момент функция контроля штрафов ПДД для предпринимателей уже доступна в сервисе Штрафы UA, работающего на операционной системе iOS. В ближайшее время она уже появится в приложении на Android.



