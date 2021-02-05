Новый Ford Mondeo станет кроссовером

Этот факт подтверждают испытания такой модели, которые проходят в США.





Предполагается, что новинка соединит в себе достоинства и практичность таких моделей, как Ford C-Max и Galaxy, а также предоставит клиентам марки возможность позаботиться об экологии. Кроме того, ожидается, что новинку представят в 2022 году, а там недалеко и до массовой отмены продаж автомобилей с ДВС.





















По мнению журналистов Auto Express, новый Ford Mondeo будет походить на представленный в 2011 году концепт Ford Evos. Концепт представлял собой купеобразный автомобиль, на который похожи ранние прототипы предполагаемого Mondeo. Кроме того, судя по ранним фотографиям, новинка на первом этапе продаж получит либо гибридную версию, либо классический ДВС.











