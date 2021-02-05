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АвтоМото
Новости
5 февраля 21, 11:30
Nissan представил Pathfinder нового поколения
Nissan Pathfinder
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В Северной Америке состоялась мировая премьера нового поколения Nissan Pathfinder.
По словам главного дизайнера новинки Кена Ли, его источником вдохновения был Pathfinder первого поколения: к оригиналу, отсылают, в частности, три прорези на капоте. Автор говорит, что стремился сделать форму и силуэт внедорожника более четкими. При этом в целом стилистика экстерьера получилась примерно той же, что у нового Rogue и обновленного Armada.

Габариты модели пятого поколения – 504x198x181 см, то есть она стала короче, но при этом выше и шире предшественницы. Расстояние между осями осталось прежним (290 см), как не изменилась и общая концепция платформы со стойками MacPherson спереди и многорычажкой сзади. Доступны колесные диски на 18 и 20 дюймов, впервые предлагается двухцветная окраска кузова.

Салон теперь по умолчанию является восьмиместным: задний диван вмещает трех человек. При этом за доплату на втором ряду можно установить два раздельных кресла со съемной центральной консолью. Система Ez-Flex позволяет сложить их нажатием кнопки. Для отделки в зависимости от комплектации используются ткань, кожзам или полуанилиновая кожа премиум-класса, также имеются матовые металлические декоративные элементы бронзового оттенка.



Уже в «базе» новый Nissan Pathfinder имеет семидюймовую цифровую приборную панель и восьмидюймовый тачскрин мультимедиа, в старших сборках размер экранов увеличен до 12,3 и девяти дюймов. Кроме того, богато оснащенным кроссоверам положены 10,8-дюймовый проекционный дисплей, электрорегулировка водительского кресла по 10 направлениям, трехзонный климат-контроль, вентиляция первого и подогрев второго ряда, панорамная крыша, акустика Bose с 12 динамиками.

За безопасность и помощь в вождении отвечают 10 эйрбегов и комплекс Nissan Safety Shield 360, состоящий из систем экстренного торможения с распознаванием пешехода, контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, предупреждения о выезде с полосы и автоматического управления дальним светом. Также доступен продвинутый круиз-контроль ProPilot Assist с функцией помощи при рулении. Система контроля заноса прицепа присутствует уже в базовом исполнении.



Вопреки слухам, новый Nissan Pathfinder не получил двухлитровую «турбочетверку» с изменяемой степенью сжатия как у Infiniti QX50 и QX55. Кроссовер сохранил старый 3,5-литровый V6, развивающий 284 л.с. и 259 Нм. При этом теперь двигатель сочетается не с вариатором, а с девятидиапазонным автоматом. Ездовая электроника полноприводных версий имеет семь режимов: «стандарт», «спорт», «эко», «снег», «песок», «грязь» и «буксировка». На буксире новинка может тащить до 2721,5 кг: утверждается, что это – лучший показатель в классе.

В Штатах новый кроссовер появится этим летом, цены пока не объявлены.



Источник: https://www.avtomir.ua/
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