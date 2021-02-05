Продажи автомобилей в Британии упали до уровня 1970 года

Такое количество оказалось на 39,5% меньше, по сравнению с результатом годичной давности.





Отметим, что продажи в Великобритании в прошлом месяце оказались самыми худшими с 1970 года.





Известно, что главной причиной спада продаж оказались введенные ограничительные меры.





При этом уровень продаж электрокаров увеличился на 54,4%. Кроме того, в SMMT скорректировали прогноз по продажам машин на этот год, несмотря на то, что локдаун будет длиться еще до марта.





Напомним, что недавно в ассоциации прогнозировали, что за текущий год на британском автомобильном рынке будет реализовано больше, чем 2 млн авто. В соответствии с новым прогнозом, продажи составят порядка 1,9 млн единиц.





Эксперты предполагают, что электрокары и гибриды с аккумуляторной батареей будут все также набирать популярность на рынке Великобритании.



