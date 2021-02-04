В Украине подскочили цены на машины

Как стране подорожали популярные машины с наступлением 2021 года. Удивительно, что некоторые модели на этом фоне остались с прежними ценниками, а отдельные представители рынка даже немного подешевели.





Самый дешевый автомобиль Renault купить в Украине можно за 304 300 грн. Это маленький хэтчбек Sandero, который несколько месяцев назад стоил 272 900 грн. Машина подорожала на 31 400 гривен или почти 12%.





Одно из наиболее популярных авто наряду с Sandero в Украине в 2020 году – бюджетный седан Renault Logan. Раньше стоил 294 900 грн, теперь – 326 400 грн. Плюс 31 500 или 11%. В сегменте кроссоверов французский бренд на нашем рынке в 2021-м ведет себя более агрессивно – многие модели подешевели! Например, Sandero Stepway "сбросил" 3100 грн (около 1%) и его стоимость теперь 358 800 грн, Renault Arkana – 9300 грн или 2% (теперь стоит 458 600 грн).





В то же время популярнейший внедорожник Renault Duster подорожал на 11 000 грн или 3% и теперь оценивается в 393 900 грн за базовую комплектацию.



