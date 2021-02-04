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АвтоМото
Новости
4 февраля 21, 11:21
В Харькове элитный BMW устроил дрифт на снегу (ВИДЕО)
дрифт
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В Харькове водитель устроил дрифт на заснеженной площадке. Видео опубликовали в Instagram паблике kharkiv_cars.
"Оказывается, BMW делает отличные снегоуборочные машины", - говорится в подписи под видео.

BMW M5 F90 - полноприводный седан. Шестое поколение модели стало первым в истории М5, на котором реализована система полного привода. Официальная презентация автомобиля состоялась на Франкфуртском автомобильном салоне в сентябре 2017 года.

Двигатель F90 – это 4.4-литровый V8 c двумя турбинами. 600 л. с., которые позволяют разогнаться за 3.4 секунды до скорости в 100 км/ч и за 11.1 секунд - до 200 км/час. В автомобиле - полноприводная трансмиссия: постоянный задний привод с многодисковой муфтой подключения передних колес, особенность – возможность полностью отключать тягу на переднюю ось. 

Автомобиль также комплектуется адаптивными амортизаторами и настраиваемым рулевым механизмом. Тормоза – с чугунными дисками, спереди – шесть поршней, хотя за доплату можно получить углерод-керамические диски. Внутри – спортивные сидения, руль с кнопками «М1» и «М2», функции для которых водитель может выбирать сам, иной джойстик КПП – с клавишей смены настроек сверху. Стоимость автомобиля может достигать 4-5 миллионов гривен.

На самом деле "дрифты" в Харькове нередки - и не только на пустынных площадках. Так, 13 января этого года автолюбители устроили дрифт-развлечение на парковке супермаркета "Караван" по улице Героев Труда. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях. На нем запечатлено, как легковушки маневрируют по пустой парковке, чудом избегая столкновения со столбами.

А год назад, в феврале, водитель BMW устроил опасный дрифт на площади Конституции. Легковушка начала неожиданно делать резкие повороты, ее выносило на встречную полосу движения,  разворачивало возле припаркованных машин и стоящих на тротуаре людей.


Источник: https://www.sq.com.ua/
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