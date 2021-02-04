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АвтоМото
Новости
4 февраля 21, 11:19
Tesla Model S и X лишились свинцово-кислотных аккумуляторов
Tesla Model S
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Обновленные Tesla Model S и Model X получили новые 12-вольтовые батареи на основе литий-ионных аккумуляторов взамен старых свинцово-кислотных.
Об этом рассказал Илон Маск в интервью автомобильному эксперту Сенди Манро. Эти батареи питают второстепенную бортовую электронику, например фары и задние фонари.

У обычных бензиновых машин свинцово-кислотные аккумуляторы служат также для пуска двигателя. Они отличаются низкой ценой и большой силой пускового тока. При конструировании электромобилей в Tesla решили использовать их же для 12-вольтовой электроники. Благодаря этому, в случае отказа тяговой батареи машина все еще сохраняет некоторые свои функции. Как минимум, будет работать аварийная световая сигнализация.

При этом у свинцово-кислотных аккумуляторов есть один существенный недостаток. Даже при небольшом разряде они начинают очень быстро деградировать. В бензиновых машинах после пуска двигателя аккумулятор начинает сразу же заряжаться и не остается в полуразряженном состоянии. Однако инженерам Tesla не удалось воссоздать для 12-вольтовых батарей те же условия, а потому их приходится менять чуть ли не раз в два года.

Новые литий-ионные 12-вольтные батареи обещают быть гораздо долговечнее, компактнее, легче, но и существенно дороже. Ожидается, что в скором времени на них будут переведены и другие модели Tesla.

Источник: https://www.avtomir.ua/
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