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АвтоМото
Новости
4 февраля 21, 11:15
Первые изображения нового кроссовера Mazda CX-50
Mazda CX-5
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Компания Mazda готовится к презентации нового кроссовера CX-50.
В модельном ряду компании новинка станет на ступень выше актуальной Mazda CX-5.

В ходе дорожных испытаний Mazda CX-50 неоднократно попадала на снимки фотошпионов. Кроссовер был полностью покрыт камуфляжем и разглядеть детали было сложно. На основе шпионских фото было создано рендеры новинки.

Судя по фото, Mazda CX-50 получит обтекаемый силуэт, больше напоминающий кросс-купе. Также, изменится решетка радиатора, оптика и бамперы. По слухам, кроссовер был создан на абсолютно новой платформе, которая предусматривает продольное и заднее расположение двигателя.



В моторную гамму войдет гибридный мотор на базе 2,5-литрового атмосферного ДВС Skyactiv-G и стартер-генератора на 48 вольт. Совокупная отдача агрегата составит 190 лошадиных сил.

В топовой комплектации новый кроссовер получит турбодизель Skyactiv-D на 3,3 литра мощностью 285 лошадиных сил или систему гибридного привода состоящую из 2-х литрового атмосферника Skyactiv-X и электромотора.



Официальная премьера кроссовера Mazda CX-50 состоится в 2022 году.

Источник: https://newsyou.info/
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