Первые изображения нового кроссовера Mazda CX-50

В модельном ряду компании новинка станет на ступень выше актуальной Mazda CX-5.





В ходе дорожных испытаний Mazda CX-50 неоднократно попадала на снимки фотошпионов. Кроссовер был полностью покрыт камуфляжем и разглядеть детали было сложно. На основе шпионских фото было создано рендеры новинки.





Судя по фото, Mazda CX-50 получит обтекаемый силуэт, больше напоминающий кросс-купе. Также, изменится решетка радиатора, оптика и бамперы. По слухам, кроссовер был создан на абсолютно новой платформе, которая предусматривает продольное и заднее расположение двигателя.













В моторную гамму войдет гибридный мотор на базе 2,5-литрового атмосферного ДВС Skyactiv-G и стартер-генератора на 48 вольт. Совокупная отдача агрегата составит 190 лошадиных сил.





В топовой комплектации новый кроссовер получит турбодизель Skyactiv-D на 3,3 литра мощностью 285 лошадиных сил или систему гибридного привода состоящую из 2-х литрового атмосферника Skyactiv-X и электромотора.













Официальная премьера кроссовера Mazda CX-50 состоится в 2022 году.



