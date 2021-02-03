В "Укравтодоре" рассказали о ситуации на дорогах

В Украине сегодня, 3 февраля, местами снег в Закарпатской области, дожди - в Волынской и Львовской областях, а в большинстве областей страны - туман. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".





"Местами снег в Закарпатской области (снежный покров 2-6 см); дожди в Волынской и Львовской областях; туман в большинстве областей", - говорится в сообщении.





Так, на перевальных участках дорог преимущественно без осадков. На Абранском, Ужоцком, Торунском и Латирском перевалах Закарпатской области небольшой снег.





В дорожной службе добавили, что сегодня на части территории страны пройдут дожди.





Так, в большинстве западных и в северных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман. На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица.





Дорожники сообщили, что на дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.





"Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", - добавили в "Укравтодоре".





Водителей призывают быть осторожными на дорогах.



