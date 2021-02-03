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АвтоМото
Новости
3 февраля 21, 10:56
Лучшие кроссоверы и внедорожники для большой семьи
Mercedes GLS+
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Специалисты собрали тройку лучших автомобилей сегмента SUV, которые давно стали популярными во всем мире.
Именно эти транспортные средства лучше всего подходят для больших семей.

Возглавляет список немецкий автомобиль BMW X7, массой в 2,3 тонны, который прекрасно управляем на поворотах.

Этим автомобилем комфортно управлять как на холмистой местности, так и на обычной асфальтной дороге. Авто имеет 340-сильный агрегат, благодаря которому кроссовер набирает первые 100 км/ч всего лишь за 5,4 секунды.

Второе место занял еще один представитель Германии - Mercedes GLS+. Автомобиль будет идеальным для безопасных поездок больших семей, комфорта и поэтому готов к всевозможным вызовам в пути.

Наличие шестицилиндрового мотора, мощностью 362 лошадиных сил или с дополнительным 483-сильным агрегатом V8, сделает любое путешествие сплошным удовольствием.

Третье место в рейтинге занял японский внедорожник Infiniti QX80. Этот автомобиль имеет мощный 5,6-литровый мотор V8, мощностью 400 лошадиных сил и 560 Нм.

Особо порадует его владельцев вместительный багажный отсек, что очень важно для многодетных семей. Также авто может похвастаться наличием новейших систем безопасности и адаптивного освещения, улучшающего видимость в пути в плохую погоду.

Источник: https://apostrophe.ua/
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