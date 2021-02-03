Лучшие кроссоверы и внедорожники для большой семьи

Именно эти транспортные средства лучше всего подходят для больших семей.





Возглавляет список немецкий автомобиль BMW X7, массой в 2,3 тонны, который прекрасно управляем на поворотах.





Этим автомобилем комфортно управлять как на холмистой местности, так и на обычной асфальтной дороге. Авто имеет 340-сильный агрегат, благодаря которому кроссовер набирает первые 100 км/ч всего лишь за 5,4 секунды.





Второе место занял еще один представитель Германии - Mercedes GLS+. Автомобиль будет идеальным для безопасных поездок больших семей, комфорта и поэтому готов к всевозможным вызовам в пути.





Наличие шестицилиндрового мотора, мощностью 362 лошадиных сил или с дополнительным 483-сильным агрегатом V8, сделает любое путешествие сплошным удовольствием.





Третье место в рейтинге занял японский внедорожник Infiniti QX80. Этот автомобиль имеет мощный 5,6-литровый мотор V8, мощностью 400 лошадиных сил и 560 Нм.





Особо порадует его владельцев вместительный багажный отсек, что очень важно для многодетных семей. Также авто может похвастаться наличием новейших систем безопасности и адаптивного освещения, улучшающего видимость в пути в плохую погоду.



