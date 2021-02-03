Перерегистрировать авто в Украине можно будет онлайн

Об этом говорится в проекте постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».





В МВД предлагают разрешить заключать договор купли-продажи авто в электронном виде – с помощью сервиса «Электронный кабинет водителя». То есть, личное присутствие покупателя и продавца в органе получение услуги не потребуется.





Также проект постановления изменит процедуру сдачи экзаменов на права. В частности, строк действия результатов теоретического экзамена увеличат с трех месяцев до двух лет. Кстати, в случае сдачи практической части на авто с АКПП, в правах будет сделана соответствующая отметка.





А еще планируют упростить порядок подачи документов для подтверждения стажа вождения – не нужно предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, отменены требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.



