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АвтоМото
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3 февраля 21, 10:54
Перерегистрировать авто в Украине можно будет онлайн
авто
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Министерство внутренних дел планирует радикально изменить процедуру перерегистрации авто и перевести ее в онлайн-режим.
Об этом говорится в проекте постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

В МВД предлагают разрешить заключать договор купли-продажи авто в электронном виде – с помощью сервиса «Электронный кабинет водителя». То есть, личное присутствие покупателя и продавца в органе получение услуги не потребуется.

Также проект постановления изменит процедуру сдачи экзаменов на права. В частности, строк действия результатов теоретического экзамена увеличат с трех месяцев до двух лет. Кстати, в случае сдачи практической части на авто с АКПП, в правах будет сделана соответствующая отметка.

А еще планируют упростить порядок подачи документов для подтверждения стажа вождения – не нужно предоставлять справку с места работы или выписку из трудовой книжки. Кроме того, отменены требования по водительскому стажу при открытии новой категории прав.

Источник: https://autoportal.ua/
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