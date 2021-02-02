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АвтоМото
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2 февраля 21, 11:30
В Правила дорожного движения внесены изменения
полиция
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Имеет ли право полицейский остановить автомобиль жезлом.
Полосатая палочка, она же жезл, в руках милиции, а потом и полиции, стала своеобразным символом, неразрывно связанным с дорожным движением и автомобильным фольклором. Однако времена меняются, и многие не знают, как и для чего полиция сейчас может применять пресловутый жезл. Рассказывает Дорожный адвокат.

В Правила дорожного движения внесены изменения, согласно которым жезл может использоваться полицейскими только для регулирования дорожного движения (п.п.8.8). Одновременно потеряла силу и норма о праве остановки автомобиля с помощью жезла.

Таким образом, согласно п.п. 8.9 ПДД автомобиль может быть остановлен инспектором исключительно с помощью:

- сигнального диска с красным сигналом или руки, указывающей на автомобиль и дальнейшее место его остановки;
- включенного проблескового маячка синего и красного или только красного цвета;
- громкоговорящего устройства;
- специального табло, на котором отмечается требование об остановке.

Водитель должен остановить транспортное средство исключительно на основании указанных отметок. Если же инспектор машет вам полосатой палочкой, которая называется жезлом, имеете законное право его игнорировать.

Источник: https://www.avtomir.ua/
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