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АвтоМото
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2 февраля 21, 11:26
Новый Renault Sandero назвали лучшим авто 2021 года
Новый Dacia/Renault Sandero
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Новый Dacia/Renault Sandero получил два высоких звания от французского автомобильного журнала L’Argus. Французско-румынский бюджетник стал лучшим автомобилем 2021 года и лучшим городским авто 2021.
Всего в конкурсе за звание лучшей машины боролись 32 модели. Как отметили в L’Argus, Сандеро остается популярным на протяжении многих лет не только во Франции, но и во всей Европе (с момента появления машины в 2008 году она разошлась тиражом в 2,3 млн ед., из которых треть было продано на родном рынке), а со сменой поколений он вышел еще и на новый уровень: получил новый, более современный дизайн, более эффективные и экономичные моторы, больше пространства в салоне, а также более богатое оснащение. И это при том, что новинка стоит столько же, сколько и ее предшественники. Именно эти достоинства и обеспечили Сандеро победу в состязании.



Помимо награды «Автомобиль года 2021 года» от журнала L'Argus, ранее Sandero также завоевал несколько других титулов, в частности, «Автомобиль года по версии Whatcar?» В Великобритании и «Автомобиль года в Румынии».



Отметим, что Sandero нового, третьего поколения представили осенью прошлого года. Традиционно хетчбэк пережил смену генераций вместе со своим ближайшим братом, седаном Logan. Пока обе модели дебютировали лишь под брендом Dacia, позднее их должны показать под материнской маркой Renault.

Источник: https://autoportal.ua/
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