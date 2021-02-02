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2 февраля 21, 11:22
Известны цены на модели Kia запорожской сборки
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Прайс-листы на модели, крупноузловую сборку которых наладят на Запорожском автозаводе.
Силовые установки у Rio Sedan и Rio X в Украине будут одинаковые – бензиновые моторы объемом 1.4 и 1.6 литра (100 и 123 л.с. соответственно), сопряженные с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Комплектаций будет четыре – Classic, Comfort, Business и Prestige. В базе – 2 подушки безопасности, ABS+ESP, электростеклоподъемники на передних дверях, подогрев передних сидений, кондиционер, магнитола с 4 динамиками, 15-дюймовые стальные диски. В более дорогих комплектациях, конечно же, список опций значительно шире.

Ну а теперь о главном – о ценах. Kia Rio Sedan в базовой комплектации Classic с мотором 1.4 и «механикой» стоит 433 100 грн. Самая дешевая версия с автоматом – 458 500, но это уже комплектация Comfort. С мотором 1.6 и «механикой» седан «Рио» обойдется минимум в 463 400 грн., с «автоматом» — 470 500 или 510 900 в зависимости от комплектации (Business или Prestige).

Стартовая цена Kia Rio X – 457 400 грн. Самая доступная версия с «автоматом» — 474 600 грн. И это все с 1,4-литровым двигателем. С 1,6-литровым и «механикой» псевдовнедорожный хэтч стоит 467 900, а с «автоматом» — от 481 300 до 551 700 грн.

Источник: https://www.avtomir.ua/
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