Известны цены на модели Kia запорожской сборки

Силовые установки у Rio Sedan и Rio X в Украине будут одинаковые – бензиновые моторы объемом 1.4 и 1.6 литра (100 и 123 л.с. соответственно), сопряженные с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Комплектаций будет четыре – Classic, Comfort, Business и Prestige. В базе – 2 подушки безопасности, ABS+ESP, электростеклоподъемники на передних дверях, подогрев передних сидений, кондиционер, магнитола с 4 динамиками, 15-дюймовые стальные диски. В более дорогих комплектациях, конечно же, список опций значительно шире.





Ну а теперь о главном – о ценах. Kia Rio Sedan в базовой комплектации Classic с мотором 1.4 и «механикой» стоит 433 100 грн. Самая дешевая версия с автоматом – 458 500, но это уже комплектация Comfort. С мотором 1.6 и «механикой» седан «Рио» обойдется минимум в 463 400 грн., с «автоматом» — 470 500 или 510 900 в зависимости от комплектации (Business или Prestige).





Стартовая цена Kia Rio X – 457 400 грн. Самая доступная версия с «автоматом» — 474 600 грн. И это все с 1,4-литровым двигателем. С 1,6-литровым и «механикой» псевдовнедорожный хэтч стоит 467 900, а с «автоматом» — от 481 300 до 551 700 грн.



