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АвтоМото
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2 февраля 21, 11:19
Автомобили Ford будут работать на Android от Google
Ford
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Стороны подписали партнёрское соглашение сроком на шесть лет.
Компания Google поможет фордовцам совершенствоваться в нише так называемых подключённых машин, а также поделиться с автогигантом облачными вычислительными технологиями.

Благодаря им Ford удастся улучшить управление данными - от цепочки поставок до обслуживания клиентов. В последнем случае это могут быть уведомления автовладельцев о ремонте в онлайн-режиме или же предупреждения о требующейся замене.

Так чего же ждать поклонникам фордовских машин? Уже с 2023-го все авто с логотипами Ford и Lincoln, независимо от цены, будут поддерживать систему Android.

С ее помощью в их арсенале появятся самые разные сервисы Google: фирменные карты, упрощающие навигацию, Google Play, который позаботится о плей-листе и развлечении, а также Google Assistant - с ним станет возможным голосовое управление.

А ещё новое партнёрство это специальные приложения и эксклюзивные услуги для покупателей «Фордов».

Полезным для Ford будет и опыт поискового гиганта в сфере автоматизированных систем вождения. Google не только активно практикует искусственный интеллект и машинное обучение: компания сделала большой шаг в развитии беспилотников.

Речь идёт о дочернем проекте Waymo, который дорос до целой компании.

Источник: https://avtodream.org/
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