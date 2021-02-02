Автомобили Ford будут работать на Android от Google

Компания Google поможет фордовцам совершенствоваться в нише так называемых подключённых машин, а также поделиться с автогигантом облачными вычислительными технологиями.





Благодаря им Ford удастся улучшить управление данными - от цепочки поставок до обслуживания клиентов. В последнем случае это могут быть уведомления автовладельцев о ремонте в онлайн-режиме или же предупреждения о требующейся замене.





Так чего же ждать поклонникам фордовских машин? Уже с 2023-го все авто с логотипами Ford и Lincoln, независимо от цены, будут поддерживать систему Android.





С ее помощью в их арсенале появятся самые разные сервисы Google: фирменные карты, упрощающие навигацию, Google Play, который позаботится о плей-листе и развлечении, а также Google Assistant - с ним станет возможным голосовое управление.





А ещё новое партнёрство это специальные приложения и эксклюзивные услуги для покупателей «Фордов».





Полезным для Ford будет и опыт поискового гиганта в сфере автоматизированных систем вождения. Google не только активно практикует искусственный интеллект и машинное обучение: компания сделала большой шаг в развитии беспилотников.





Речь идёт о дочернем проекте Waymo, который дорос до целой компании.



