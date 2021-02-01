В гамме BMW 4-Series появился 3-литровый турбодизель

Новые «четверки» с 3,0-литровым турбодизелем сочетают динамику и топливную экономичность. Версия 430d xDrive (286 л.с., 650 Нм) расходует в смешанном цикле 5,2-5,9 литра топлива на 100 километров пробега и способна разогнаться до 100 км/ч за 5,1 секунды. «Заряженное» купе M440d xDrive (340 л.с., 700 Нм) в среднем на пол-литра прожорливее, но набирает «сотню» на полсекунды быстрее.





И BMW 430d, и BMW M440d могут быть исключительно полноприводными, а «турбошестерка» B57 сочетается только с 8-скоростным «автоматом» и 48-вольтовым стартер-генератором, добавляющим на разгоне дополнительные 11 л.с. Впрочем, за пределами Европы BMW может упростить силовую установку и ликвидировать электрический «довесок».





В Германии BMW уже принимает заказы на новые версии «четверки». Купе 430d xDrive стоит от 57,6 тысячи евро, двухдверка M440d xDrive — от 67,8 тысячи евро. По сравнению с полноприводной версией 420d xDrive (190 л.с., 400 Нм) переплата составляет 14 и 34 процента соответственно.



