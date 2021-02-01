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АвтоМото
Новости
1 февраля 21, 11:21
В 2021 построят 1400 км дорог в концессию
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В среднем на один проект нужно 200-350 млн долларов.
Для привлечения инвестиций необходимо подписать 18 томов концептуальных записок, — сообщает на своей странице в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Все работы будут выполнены в рамках программы по уменьшению ДТП на автодорогах. Ожидается, что инвестор будет обязан поддерживать дороги в надлежащем состоянии на протяжении 20 и более лет.

По словам министра, на первом этапе восстановят 6 дорог общей протяженностью 1400 километров. Среди них:

Харьков-Днепр-Запорожье (278 км)

Борисполь-Полтава (294 км)

Херсон-Николаев (64 км)

Киев-Житомир-Ровно (306 км)

Ягодин-Ковель-Луцк (145 км)

Днепр-Кривой Рог-Николаев (305 км)



"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку на протяжении 20-30 лет. Если дорога не будет поддерживаться в надлежащем состоянии, то платеж инвестору будет меньше. Он будет уменьшаться на сумму штрафа, который будет предусмотрен в договоре", — заявляет Владислав Криклий.

Напомним, ранее "Укравтодор" показал отчет за 2020 год. Было построено и отремонтировано более 4000 км дорог. По планам в 2021 году соединить Львовскую и Луганскую области единой магистралью.

Источник: https://focus.ua/
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