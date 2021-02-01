Volkswagen начал переработку "мертвых" аккумуляторов

Компания Volkswagen Group Components запустила в немецком Зальцгиттере первый завод концерна Volkswagen по переработке аккумуляторных батарей. Особенность предприятия заключается в том, что оно утилизирует только батареи от электромобилей, которые окончательно утратили ценность в качестве источников хранения электроэнергии и больше не могут использоваться для других целей. Перед переработкой аккумуляторов анализируется их остаточная емкость и если какие-то из ячеек еще работоспособны, их могут перепаковать для работы в мобильных системах хранения энергия как, например, зарядных роботах.





В Volkswagen ожидают наплыва старых аккумуляторов не ранее конца текущего десятилетия, поэтому пока предприятие может себе позволить работать в тестовом режиме для отладки всех техпроцессов. Следовательно и объемы переработки пока небольшие - до 3600 батарейных систем в год, что эквивалентно 1500 тоннам. В дальнейшем, исходя из потребностей, линия может быть масштабирована.





Предприятие в Зальцгиттере не применяет энергозатратную плавку батарей. Использованные аккумуляторные системы доводят до состояния глубокого разряда и полностью разбирают. Отдельные части измельчают в мелкие гранулы, а затем сушат. Помимо алюминия, меди и пластмасс, этот процесс также дает ценный «черный порошок», который содержит важное сырье для батарей, такое как литий, никель, марганец, кобальт и графит. Разделение и обработка отдельных веществ с помощью гидрометаллургических процессов - с использованием воды и химических реагентов - впоследствии осуществляется специализированными партнерами компании Volkswagen.





«Как следствие, основные компоненты старых аккумуляторных элементов могут быть использованы для производства нового катодного материала», - объясняет Марк Мёллер, руководитель подразделения технических разработок и электронной мобильности. «Из исследований мы знаем, что переработанное сырье для аккумуляторов такое же эффективное как новое. В будущем мы намерены поддерживать производство аккумуляторных батарей с помощью восстанавливаемого материала. Учитывая, что спрос на аккумуляторы и соответствующее сырье резко возрастет, мы сможем эффективно использовать каждый грамм переработанного материала».





По оценке компании, экономия CO2 оценивается примерно в 1,3 тонны на батарею емкостью 62 кВт·ч, изготовленную с использованием катодов, сделанных из переработанного материала, и с использованием экологически чистой электроэнергии.





Завод рассчитан на переработку литий-ионных аккумуляторов от электромобилей на платформах MEB (семейство Volkswagen ID) и PPE (совместная архитектура Audi и Porsche), а также плагин-гибридов. В настоящее время предприятие работает с элементами питания тестовых машин. Вторичное применение получает до 70% материалов от изначальной массы аккумуляторной батареи.