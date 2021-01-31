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АвтоМото
Новости
31 января 21, 12:37
Tesla снова отложила производство нового родстера
Tesla
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Производство пикапа Cybertruck также будет отложено.
Долгожданный Tesla Roadster второго поколения может наконец выйти на конвейер в следующем году. Это очередная отсрочка производства спортивного электромобиля, который, по словам Илона Маска, обещает стать революционным во всех отношениях.

Сам Маск сообщил в Твиттере, что инженерные работы над автомобилем должны быть завершены в этом году, а производство должно начаться в 2022 году. Он надеется, что этим летом появятся рабочие прототипы с окончательным дизайном.

Основная инновационная часть проекта - новая трехдвигательная система привода и новая аккумуляторная технология. Новый привод дебютирует в версиях Plaid модели S/X в этом году, обещая гораздо большую мощность и больший пробег.

Tesla Roadster обещает стать самой спортивной моделью американского бренда с разгоном от 0 до 100 км/ч за 2 секунды, максимальной скоростью более 400 км/ч и пробегом на одном заряде аккумулятора до 1000 километров. Он будет использовать новую систему с одним электродвигателем на передней оси и двумя на задней, а максимальный крутящий момент составит 10 000 Нм.

Источник: https://sud.ua/
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