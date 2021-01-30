Сводка МВД по обстановке на заснеженных трассах Украины

Оперативную информацию об осложнении погодных условий на территории Украины по состоянию на утро субботы, 30 января, передает пресс-служба МВД.





Наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, в Луганской - дождь.





По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.





Остается ограниченным движение:





Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган.





Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.





ИМР (инженерные машины разграждения) ГСЧС продолжают расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Гетмановка (Савранский район) в направлении Одесской области. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна.





К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники.





Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и Укравтодора.





Прогноз погоды в Украине на 30 января





Днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в восточных областях и южной части 2-7 ° тепла.





На Киевщине небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 ° мороза.



