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30 января 21, 13:27
Сводка МВД по обстановке на заснеженных трассах Украины
дорога
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К расчистке дорог привлечены 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники.
Оперативную информацию об осложнении погодных условий на территории Украины по состоянию на утро субботы, 30 января, передает пресс-служба МВД.

Наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, в Луганской - дождь. 

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. 

Остается ограниченным движение: 

Одесская область - тяжеловесных транспортных средств на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган. 

Николаевская область - тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново. 

ИМР (инженерные машины разграждения) ГСЧС продолжают расчистку дорожного полотна на участке дороги от с. Гетмановка (Савранский район) в направлении Одесской области. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна. 

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечены 1 тыс. 30 человек и 840 ед. техники. 

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и Укравтодора. 

Прогноз погоды в Украине на 30 января 

Днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем. На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в восточных областях и южной части 2-7 ° тепла. 

На Киевщине небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 ° мороза.

Источник: https://lenta.ua/
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