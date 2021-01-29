Новая Renault 5 заменит семейство Twingo

«Renault откажется от сегмента А. Очень трудно получить прибыль с бензиновой моделью длиной 3,6 метра. Мы не в состоянии выпускать её в одиночку. Жаль отказываться от данного типа, но маленькие автомобили исчезнут из-за правил игры».





Renault 5 Prototype был показан без интерьера и характеристик. Он считается реинкарнацией Renault 5 (1972–1996) и первым представителем «новой волны» (Nouvelle Vague), включающей 14 моделей: одна половина будет электрокарами, другая, с ДВС, обоснуется в сегментах C и D.





«Третий» Twingo (3615X1646X1541 мм, между осями 2492) создавался вместе с Даймлером, поэтому у него есть близнец smart Forfour (он же EQ Forfour). Сейчас бензиновый Twingo стоит во Франции 12?350–16?600 евро, а электроверсия просит 21?350–26?450.





Ресурс CarScoops, обеспокоенный судьбой Twingo, получил комментарий от менеджера по продуктам Янна Шено:





«Заявления Луки де Мео относятся к эконормам Евро-7, которые будут внедряться с 2025 года. Twingo был обновлён в 2019-м (вторая фаза третьего поколения, запущенного в 2014-м) с электрической версией Twingo Z.E., стартовавшей в конце 2020-го, и бензиновой вариацией Sce65, всё ещё доступной в каталоге. Модель доживёт до конца своего жизненного цикла. Однако мы не отказываемся от A-сегмента, о чём свидетельствует прототип Renault 5, который мы представили вместе с планом Renaulution».













За внешность прототипа Renault 5 отвечает Жиль Видаль (на фото), бывший шеф-дизайнер Peugeot. Производством «пятёрки», по словам председателя Жана-Доминика Сенара, займётся французский завод в Дуэ, выпускавший оригинальный Renault 5. Там же, вероятно, обоснуется Megane eVision.





На графике запуска новых моделей (2021–2025), предъявленном в рамках «Ренолюции», вместо новинок сегмента A зияет пустота, зато к классу B (к нему относится хэтч Zoe) приписано четыре продукта, в том числе одно семейство. Видимо, новый Renault 5 тоже станет «бэшкой». Между тем спрос на Twingo в Европе неуклонно падает. Если за 1997-й было продано 208 584 единицы, то в 2020-м хозяев нашли лишь 73 345 (-14 038).



