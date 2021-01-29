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АвтоМото
Новости
29 января 21, 12:50
В Украине могут усилить ответственность за вождение пьяным
Игорь Клименко
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Правоохранители разработали ряд законодательных инициатив для усиления ответственности за нарушения на дорогах. Они надеятся, что Рада их примет в этому году.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

В частности, речь идет об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, а также об ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты", - отметил он.

Также Клименко рассказал, что сейчас в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах и на некоторых участках автодорог количество аварий уменьшилось втрое.

Напомним, участковых инспекторов полиции заменят. Сейчас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

Источник: https://www.rbc.ua/
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