В Украине могут усилить ответственность за вождение пьяным

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.





В частности, речь идет об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, а также об ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.





"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты", - отметил он.





Также Клименко рассказал, что сейчас в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах и на некоторых участках автодорог количество аварий уменьшилось втрое.





Напомним, участковых инспекторов полиции заменят. Сейчас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.



