Снег. На трассе Одесса-Киев – пробка на 30 км

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайной ситуации.





Как сообщается, замело участок дороги Знаменка – Ревова. В 30-километровой пробке заблокированы около 300 крупногабаритных грузовых автомобилей. Движение в направлении Киева закрыто, в направлении Одессы можно ехать по двум полосам. На участке работают 43 спасателя и 24 единицы спецтехники.





Также сейчас в Одесской области запрещено движение тяжеловесного транспорта на госдорогах М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган и на всех дорогах местного значения.





В Николаевской области ограничено движение большегрузного тяжеловесного транспорта, а также автобусов на дороге М-13 Кропивницкий-Платоново.





ГСЧС сообщает, что с начала непогоды спасатели отбуксировали более 900 транспортных средств (29 скоры, 25 автобусов) и помогли 1800 людям. Расчищено около 750 км дорог, убрано 67 деревьев. Работали 912 спасателей и 288 единиц техники.



