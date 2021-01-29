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29 января 21, 12:48
Снег. На трассе Одесса-Киев – пробка на 30 км
дорога
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Из-за снега на трассе М-05 Одесса-Киев образовалась пробка на 30 километров, заблокировано около 300 грузовиков, закрыто движение в сторону Киева.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайной ситуации.

Как сообщается, замело участок дороги Знаменка – Ревова. В 30-километровой пробке заблокированы около 300 крупногабаритных грузовых автомобилей. Движение в направлении Киева закрыто, в направлении Одессы можно ехать по двум полосам. На участке работают 43 спасателя и 24 единицы спецтехники.

Также сейчас в Одесской области запрещено движение тяжеловесного транспорта на госдорогах М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган и на всех дорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузного тяжеловесного транспорта, а также автобусов на дороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

ГСЧС сообщает, что с начала непогоды спасатели отбуксировали более 900 транспортных средств (29 скоры, 25 автобусов) и помогли 1800 людям. Расчищено около 750 км дорог, убрано 67 деревьев. Работали 912 спасателей и 288 единиц техники.



Источник: https://news.liga.net/
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