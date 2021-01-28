Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.09
USD
28.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
28 января 21, 12:21
Ремонтировать дороги можно будет без разрешения ГАСИ
дорога ремонт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Строить и ремонтировать дороги можно будет без разрешения ГАСИ: законопроект поддержан комитетом ВРУ Предлагается упростить процесс получения разрешений, - чтобы заказчик предоставлял органам ГАСИ всю проектную документацию, положительное заключение экспертизы, но не ждал разрешения.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил поправки к законопроекту N2680, который был принят за основу в мае 2020 года, отменяющие обязательность получения разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) до начала ремонтных работ на дорогах.

"Предлагаем существенно упростить процесс получения разрешений, чтобы заказчик предоставлял органам ГАСИ всю проектную документацию, положительное заключение экспертизы, но не ждал разрешения (достаточно будет сообщения). Если проще: убираем бюрократию из цепочки "намерение - действие", и даем возможность ремонтировать дороги быстрее и качественнее", - заявила народный депутат, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам законопроект сейчас готовится ко второму чтению.

В настоящее время разрешение ГАСИ необходимо получать для реализации каждого проекта капитального ремонта, реконструкции или строительства, что затягивает ремонт дорог или мостов во времени.

"В 2021 году дорожное агентство не собирается сбавлять темпы ремонтных работ, однако реализация масштабных задач невозможна без ряда изменений, которые синхронизируют законодательство и современные потребности дорожной сферы", - подчеркивают в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, комментируя решение парламентского комитета.

Ранее Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования", которое предусматривает оптимизацию получения права на выполнение работ по капремонту дорог.

Источник: http://budport.com.ua/
Ещё по теме:
В Киеве ограничат движение на проспекте Степана Бандеры
Какие б/у авто могут заинтересовать украинских водителей
В Украине возникли проблемы с ремонтом на СТО
Новый Grand Cherokee 2022 уже на дорогах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новая версия Ford F-150 получит алюминиевый кузов
noimage10 лучших автомобилей по мнению водителей
noimageНовые Tesla Model S и Model X получили штурвал
noimageСпасатели ввели запрет на движение в двух областях
Лента новостей