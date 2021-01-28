Ремонтировать дороги можно будет без разрешения ГАСИ

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил поправки к законопроекту N2680, который был принят за основу в мае 2020 года, отменяющие обязательность получения разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) до начала ремонтных работ на дорогах.





"Предлагаем существенно упростить процесс получения разрешений, чтобы заказчик предоставлял органам ГАСИ всю проектную документацию, положительное заключение экспертизы, но не ждал разрешения (достаточно будет сообщения). Если проще: убираем бюрократию из цепочки "намерение - действие", и даем возможность ремонтировать дороги быстрее и качественнее", - заявила народный депутат, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк.





По ее словам законопроект сейчас готовится ко второму чтению.





В настоящее время разрешение ГАСИ необходимо получать для реализации каждого проекта капитального ремонта, реконструкции или строительства, что затягивает ремонт дорог или мостов во времени.





"В 2021 году дорожное агентство не собирается сбавлять темпы ремонтных работ, однако реализация масштабных задач невозможна без ряда изменений, которые синхронизируют законодательство и современные потребности дорожной сферы", - подчеркивают в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины, комментируя решение парламентского комитета.





Ранее Кабмин принял постановление "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования", которое предусматривает оптимизацию получения права на выполнение работ по капремонту дорог.



