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АвтоМото
Новости
28 января 21, 12:18
Новая версия Ford F-150 получит алюминиевый кузов
Ford F-150
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Американская версия пикапа F-150 марки Ford следующей генерации будет оснащаться алюминиевыми кузовными панелями. Лёгкий материал предусматривается для капота, дверей и крыльев модели.
Благодаря этому F-150 сможет «скинуть» 320 килограмм веса и станет более быстрой в сравнении с актуальной моделью. Между тем транспортное средство ощутимо подорожает. Интересным является то, что руководство автобренда долгое время не верило в идею применения алюминиевого сплава для модели. Был даже разработан кузов с применением более привычных металлов.

Эксперты заявили, что предвестником готовящейся версии мини-грузовика является концептуальная модификация Atlas, которую продемонстрировали в январе в рамках Детройтского автошоу. Концепт похвастается рядом современных технологий, которые улучшают аэродинамику, а также уменьшают расход горючего. Некоторые такие новшества предусмотрены для новой F-150.

Моторный ряд включает две шестицилиндровые силовые установки V8 на 3,5 и 5 литров, а также один 2,7-литровый агрегат V6 версии EcoBoost.

Источник: https://avtodream.org/
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