Новая версия Ford F-150 получит алюминиевый кузов

Благодаря этому F-150 сможет «скинуть» 320 килограмм веса и станет более быстрой в сравнении с актуальной моделью. Между тем транспортное средство ощутимо подорожает. Интересным является то, что руководство автобренда долгое время не верило в идею применения алюминиевого сплава для модели. Был даже разработан кузов с применением более привычных металлов.





Эксперты заявили, что предвестником готовящейся версии мини-грузовика является концептуальная модификация Atlas, которую продемонстрировали в январе в рамках Детройтского автошоу. Концепт похвастается рядом современных технологий, которые улучшают аэродинамику, а также уменьшают расход горючего. Некоторые такие новшества предусмотрены для новой F-150.





Моторный ряд включает две шестицилиндровые силовые установки V8 на 3,5 и 5 литров, а также один 2,7-литровый агрегат V6 версии EcoBoost.



