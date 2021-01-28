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28 января 21, 12:16
10 лучших автомобилей по мнению водителей
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На первом месте списка оказался кроссовер Kia Sorento.
Британский журнал Auto Express провел опрос среди автомобилистов на предмет того, насколько они довольны своими новыми машинами, купленными в прошлом году. В рейтинге ТОП-10 лучших моделей сразу семь мест достались представителям азиатского автопрома.

На первом месте списка оказался кроссовер Kia Sorento. Этот автомобиль полностью устроил 92,05% своих покупателей. Больше всего машину похвалили за практичность – в частности, большой и удобный салон.

Замкнули пятерку лидеров Peugeot 3008, Lexus RX, Kia Niro и Mazda CX-5. Кроме Пежо, из европейцев в рейтинг попали также два автомобиля Skoda — Kodiaq и Superb. А вот среди американцев победителей не оказалось.

В целом же список выглядит следующим образом:

Kia Sorento — 92,05%
Peugeot 3008 — 92,04%
Lexus RX — 91,98%
Kia Niro — 91,82%
Mazda CX-5 — 91,75%
Skoda Kodiaq — 91,73%
Toyota Corolla — 91,71%
Lexus IS — 91,64%
Hyundai Ioniq — 91,61%
Skoda Superb — 91,59% (делит 10-е место с Mazda 6, которая также заработала 91,59%).

Источник: https://sud.ua/
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