10 лучших автомобилей по мнению водителей

Британский журнал Auto Express провел опрос среди автомобилистов на предмет того, насколько они довольны своими новыми машинами, купленными в прошлом году. В рейтинге ТОП-10 лучших моделей сразу семь мест достались представителям азиатского автопрома.





На первом месте списка оказался кроссовер Kia Sorento. Этот автомобиль полностью устроил 92,05% своих покупателей. Больше всего машину похвалили за практичность – в частности, большой и удобный салон.





Замкнули пятерку лидеров Peugeot 3008, Lexus RX, Kia Niro и Mazda CX-5. Кроме Пежо, из европейцев в рейтинг попали также два автомобиля Skoda — Kodiaq и Superb. А вот среди американцев победителей не оказалось.





В целом же список выглядит следующим образом:





Kia Sorento — 92,05%

Peugeot 3008 — 92,04%

Lexus RX — 91,98%

Kia Niro — 91,82%

Mazda CX-5 — 91,75%

Skoda Kodiaq — 91,73%

Toyota Corolla — 91,71%

Lexus IS — 91,64%

Hyundai Ioniq — 91,61%

Skoda Superb — 91,59% (делит 10-е место с Mazda 6, которая также заработала 91,59%).



