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АвтоМото
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28 января 21, 12:11
Новые Tesla Model S и Model X получили штурвал
Tesla
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Tesla впервые показала лифтбэк Model S и SUV Model X с обновленным дизайном.
Электромобили изменились снаружи и внутри, а еще получили долгожданную версию Plaid с впечатляющей динамикой.

С точки зрения дизайна самые сильные изменения произошли именно с интерьером. Вместо привычного вертикального дисплея теперь будет использоваться 17-дюймовый тачскрин в горизонтальной ориентации - его разрешение 2200x1300 пикселей, он отличается более насыщенными цветами и ускоренной отзывчивостью. Подобную конфигурацию можно наблюдать в Tesla Model 3 и Tesla Model Y, однако у них нет дисплея на месте традиционной приборной панели, а обновленные Model S и Model X такое устройство все же сохранили.



Куда более странным и неожиданным стало появление срезанного руля, которое и «рулевым колесом» теперь называть некорректно. Нечто подобное было в прототипе Tesla Roadster нового поколения, однако установить подобный штурвал в серийный автомобиль стало смелым решением даже для такой склонной к неординарным поступкам компании как Tesla. Более того, у модернизированных электромобилей нет подрулевых переключателей и похоже, что управлять сигналами «поворотников» нужно будет кнопками на руле.

Изменился и дизайн передней панели - она стала визуально более высокой и ступенчатой. Новая система воздуховодов сделана по тому же принципу, что и в Model 3 / Model Y, то есть самих дефлекторов не видно, а воздушный поток выходит из плоского разреза по периметру передней панели. Наконец, пассажиры второго ряда получили свой дисплей, установленный на центральной консоли между передними креслами.



Перемены в дизайне экстерьера менее радикальные. У Model S в первую очередь обращает на себя внимание оформление нижних элементов переднего бампера с расширенными воздухозаборниками. В целом электромобиль выглядит чуть более спортивно и агрессивно.



Что касается силовой «начинки», здесь тоже много интересного. Tesla снова, после долгого перерыва, назвала мощность силовых установок, но вместе с этим скрыла емкость тяговой батареи. У базовой версии Model S Long Range, заменившей Long Range Plus, полный привод и два двигателя. Пиковая отдача выросла с 564 до 679 л.с., а время разгона с 0 до 60 миль в час (97 км/ч) сократилось с 3,7 до 3,1 с. Максимальная скорость прежняя (249 км/ч), равно как и тяговая батарея (вероятно, на 100 кВт∙ч). Но запас хода опять немного подрос: с 647 до 663 км по американскому циклу EPA. В Америке такой Tesla Model S стоит 80 тысяч долларов.



Вместо модификации Performance появилась долгожданная Tesla Model S Plaid с тремя электромоторами, где задние колеса приводятся индивидуальными двигателями. Пиковая мощность системы - 1034 л.с. Такой лифтбэк проезжает четверть мили (402 метра) за 9,23 с и на финише мчится со скоростью 249 км/ч. Паспортное время разгона с 0 до 97 км/ч - 1,99 с против 2,3 с у прежней версии Performance, а максималка - 322 км/ч. Однако для этого потребуются специальные шины, которые начнут устанавливать осенью. Запас хода такой версии - 628 км, а цена составила 120 тысяч долларов.



К концу 2021 года Tesla собирается начать выпуск тяговых батарей нового поколения. При схожих габаритах их емкость должна оказаться больше, в результате чего запас хода увеличится примерно на 16%. Такая батарея появятся на электромобиле Tesla Model S Plaid+. У него те же электромоторы, что и у версии Plaid, но пробег от одной зарядки превысит 840 км. Заказать модификацию можно уже сейчас, её цена - 140 тысяч долларов.

Tesla Model X получит такие же изменения в дизайне и доработки электроники, плюс измененные задние фонари. Производство обновленного лифтбэка начнется в ближайшие недели, модернизированные SUV встанут на конвейер чуть позже.

Источник: https://kurs.com.ua/
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