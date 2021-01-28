Спасатели ввели запрет на движение в двух областях

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





Так, в связи с расчисткой дороги движение запрещено на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения в Одесской области. Ориентировочно, запрет будет действовать до 10:00 среды, 28 января.





Кроме этого в Николаевской области введено частичное ограничение на движение транспорта на дорогах Н-24 Благовещенское - Николаев, М-13 Кропивницкий - Платоново.





"На остальных автомобильных дорогах государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено", - сказано в сообщении.





Также известно, что по состоянию на 09:00 28 января, в Одесской области снежный покров составляет 20-25 сантиметров, в Кировоградской - до 10 сантиметров, Черкасской - до 14 сантиметров, а в Полтавской - два сантиметра.





В среду, 27 января, Одессу накрыл мощный шторм - меньше чем за сутки выпала месячная норма осадков. Из-за шквального ветра в городе наблюдается "деревопад".



