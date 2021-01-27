Как изменяться цены на АЗС в ближайшие недели

Прошедшая неделя в Украине ознаменовалась повышением цен на газ для авто, при этом дизтопливо и бензин практически остались на том же уровне. Объяснить такую ситуацию взялись аналитики топливного рынка. Это эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, руководитель Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По их словам, крупнейший держатель заправок может поднять цены уже в конце января или февраля.





Как рассказал Геннадий Рябцев, на топливном рынке Украины цены на газ существенно выросли, а дизтопливо и бензин остались практически на том же уровне. Отмечалось, что цена выросла приблизительно на 50 коп.





По словам Геннадия Рябцева, разброс цен на топливо по областям довольно существенный от 5 до 15 копеек за литр. Низкая цена была зафиксирована в Сумской области, а высокая в Луганской.





Газ для автомобилей стал намного дороже в цене. Так, в Тернопольской области он составил - 20 копеек, а в Киеве - 69 копеек. Можно утверждать, что газ в Одесской области самый дорогой -13,37 грн за один литр. Самый дешевый в Черниговской - 12,67грн за один литр, утверждает Геннадий Рябцев.





Стало известно, что средняя стоимость цены составляет для А-92 - 24,33 грн/л; А-95 - 25,35 грн/л, ДТ - 24,75 грн/л; LPG - 12,98 грн/л.





Также Геннадий Рябцев отмечает, что скорость роста цен при оптовых продажах снизилась до 1%. Виной стали карантинные ограничения введенные с 8 по 24 января.





По свидетельству Геннадий Рябцев в ближайшее время цена на топливо поднимется на 1,5 грн за один литр.





Ему вторит Сергей Куюн заявляющий, что многие АЗС торгуют в убыток, но не хотят терять постоянных клиентов. Только украинская сеть "Приват" старается держать цены на уровне прошлого года. Тем временем цена на нефть подорожала в полтора раза.





Артем Куюн отметил, что оптовая цена на сжиженный газ поднялась с 1 650 грн до 20 350 грн за тонну. В свою очередь это повлияло на некоторые АЗС.





Эксперты сошлись во мнениях относительно прогноза развития рынка. Так, действия группы "Приват" повлияют на цены. Если они решат повысить цену, то рынок последует за ними.





Возможно, что это случится в начале февраля. Пока же ближайшая неделя не принесет больших изменений.





Например, газ уже "исчерпал" свои возможности. Ведь его цена снизилась до 1 9620 грн за тонну.



