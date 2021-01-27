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АвтоМото
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27 января 21, 11:30
В Украине может возникнуть дефицит автогаза
автогаз
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С 4 февраля в Украине начнет действовать новый Технический регламент на сжиженные газы.
Однако, в нашей стране отсутствуют органы сертификации, что может парализовать рынок автогаза, считают эксперты консалтинговой группы «А-95».

Эксперты говорят о том, что все партии сжиженного газа, поставленные с 4 февраля, могут быть заблокированы. Со временем, конечно, появятся органы сертификации, но когда конкретно – пока не известно.

Кроме того, согласно Техническому регламенту, каждая партия сжиженного газа должна пройти паспортизацию аккредитованной лабораторией. А таких лабораторий мало. Из-за этого тоже может образоваться дефицит голубого топлива для машин с ГБО.

Операторы топливного рынка также высказывают опасения, что после вступления в силу нового Техрегламента на сжиженные газы, возникнут условия для коррупции. Из-за расплывчатых причин, по которым могут останавливать партии сжиженного газа для взятия проб.

Источник: https://auto.today.ua/
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