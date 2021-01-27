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АвтоМото
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27 января 21, 11:23
В Украине засняли сверхмощный Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette C7 Stingray
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Во Львове появился еще один Chevrolet Corvette C7 Stingray.
Причем, на этот раз речь идет о заряженной версии купе Z06 и зима ей – не помеха. К слову, это не единственный Chevrolet Corvette C7 в городе.

Chevrolet Corvette Z06 прошлого поколения оснащен 6,2-литровым компрессорным V8, который развивает 650 л. с. и обладает немалым крутящим моментом в 880 Н∙м.



Для спорткара можно было выбрать 7-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП. В любом случае разгон до сотни занимает около 3,2 с, а максимальная скорость – 320 км/ч.

Судя по обвесу и спойлеру, перед нами Шевроле Корвет с опционным пакетом Z07. Он также включает адаптивные амортизаторы и керамические тормоза Brembo.



Источник: https://topgir.com.ua/
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