В Украине засняли сверхмощный Chevrolet Corvette

Причем, на этот раз речь идет о заряженной версии купе Z06 и зима ей – не помеха. К слову, это не единственный Chevrolet Corvette C7 в городе.





Chevrolet Corvette Z06 прошлого поколения оснащен 6,2-литровым компрессорным V8, который развивает 650 л. с. и обладает немалым крутящим моментом в 880 Н∙м.













Для спорткара можно было выбрать 7-ступенчатую механическую или 8-ступенчатую автоматическую КПП. В любом случае разгон до сотни занимает около 3,2 с, а максимальная скорость – 320 км/ч.





Судя по обвесу и спойлеру, перед нами Шевроле Корвет с опционным пакетом Z07. Он также включает адаптивные амортизаторы и керамические тормоза Brembo.











