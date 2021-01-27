Hyundai представил спортивную версию Tucson N Line

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка расширит популярное семейство и адресована любителям спортивного стиля.





Tucson N Line отличается от собратьев иной облицовкой радиатора, которая стала шире и выше, а ее рисунок стал более выразительным. Также машина получила другой бампер с более крупными воздухозаборниками, а противотуманные фары получили черные оклады.





По бокам машину украсили черными глянцевыми "юбками", а колесные арки расширили за счет декоративных накладок. Особый шарм машине придают стильные 19-дюймовые диски оригинального дизайна и черные корпусы зеркал заднего вида.





Немало изменений можно обнаружить в задней части машины. В частности, на двери появился спойлер увеличенного размера, а в новый бампер интегрирован широкий диффузор. Дополняет картину пара хромированных патрубков выхлопной системы.













Кроссовер будет предложен в 7 цветах, включая эксклюзивный для версии N Line глубокий оттенок серого Shadow Grey. Кроме того, можно будет заказать контрастную черную крышу.





Салон продолжает развитие спортивной тематики. Интерьер отделан кожей с контрастной строчкой и замшевыми вставками. Также машина получила спортивный руль, черную отделку потолка и алюминиевые накладки на педали с антифрикционными вставками.





Автомобиль щеголяет полностью цифровым кокпитом с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями

N Line получил спортивный руль, черную отделку потолка и алюминиевые накладки на педали с антифрикционными вставками

Спортивные сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и замши с контрастной красной строчкой





Для новинки будет предложена широкая гамма1,6-литровых моторов. Базовая версия N Line получит бензиновый мотор 1.6 T-GDI (150 л.с.). "Мягкий" гибрид будет оснащается бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI 48V мощностью 150 и 180 л.с. Гибрид получит в свое распоряжение 230-сильный мотор 1.6 T-GDI Hybrid. А на вершине линейки будет подзаряжаемый гибрид 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid мощностью 265 л.с. Также для новинки предлагается электронно управляемая подвеска со спортивными настройками.





Автомобиль ожидается у европейских дилеров весной нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.



