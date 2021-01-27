Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.12
USD
28.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
27 января 21, 11:16
Hyundai представил спортивную версию Tucson N Line
Tucson N Line
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Hyundai презентовала спортивную версию своего нового компактного кроссовера Tucson, получившего приставку N Line.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка расширит популярное семейство и адресована любителям спортивного стиля.

Tucson N Line отличается от собратьев иной облицовкой радиатора, которая стала шире и выше, а ее рисунок стал более выразительным. Также машина получила другой бампер с более крупными воздухозаборниками, а противотуманные фары получили черные оклады.

По бокам машину украсили черными глянцевыми "юбками", а колесные арки расширили за счет декоративных накладок. Особый шарм машине придают стильные 19-дюймовые диски оригинального дизайна и черные корпусы зеркал заднего вида.

Немало изменений можно обнаружить в задней части машины. В частности, на двери появился спойлер увеличенного размера, а в новый бампер интегрирован широкий диффузор. Дополняет картину пара хромированных патрубков выхлопной системы.



Кроссовер будет предложен в 7 цветах, включая эксклюзивный для версии N Line глубокий оттенок серого Shadow Grey. Кроме того, можно будет заказать контрастную черную крышу.

Салон продолжает развитие спортивной тематики. Интерьер отделан кожей с контрастной строчкой и замшевыми вставками. Также машина получила спортивный руль, черную отделку потолка и алюминиевые накладки на педали с антифрикционными вставками.

Автомобиль щеголяет полностью цифровым кокпитом с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями
N Line получил спортивный руль, черную отделку потолка и алюминиевые накладки на педали с антифрикционными вставками
Спортивные сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и замши с контрастной красной строчкой

Для новинки будет предложена широкая гамма1,6-литровых моторов. Базовая версия N Line получит бензиновый мотор 1.6 T-GDI (150 л.с.). "Мягкий" гибрид будет оснащается бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI 48V мощностью 150 и 180 л.с. Гибрид получит в свое распоряжение 230-сильный мотор 1.6 T-GDI Hybrid. А на вершине линейки будет подзаряжаемый гибрид 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid мощностью 265 л.с. Также для новинки предлагается электронно управляемая подвеска со спортивными настройками.

Автомобиль ожидается у европейских дилеров весной нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.


Источник: https://www.obozrevatel.com/
Ещё по теме:
Задержана ОПГ, занимавшаяся угоном элитных автомобилей
Hyundai намерена выпускать электромобили на своих батареях
Акции Hyundai подорожали на рекордные 25% за один день
Самые ожидаемые авто 2021 года. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как изменяться цены на АЗС в ближайшие недели
noimageВ Украине может возникнуть дефицит автогаза
noimageВ Украине засняли сверхмощный Chevrolet Corvette
noimageВ Канаде представили гибридное летающее авто. ФОТО
Лента новостей