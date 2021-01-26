Долги за штрафы по ПДД: сколько блокируют денег на счету

Например, если задолженность по штрафу за нарушение ПДД составляет 500 гривен, то арест будет наложен на 800 гривен денежных средств должника. В эту сумму входит сам штраф (500 грн), исполнительный сбор (10% от взысканной суммы), и затраты исполнительного производства (например, 250 грн).





Блокировать весь банковский счет должника исполнители не имеют права. Но это может произойти, если, например, исполнитель по ошибке не укажет в постановлении сумму, подлежащую аресту, или банк ошибочно наложит арест на все средства на счету должника, не обратив внимания на цифры в постановление исполнителя.





Нужно учесть, что сумма долга может быть арестована на нескольких или всех банковских счетах должника. Только после списания суммы с одного из счетов, с остальных снимут арест.



