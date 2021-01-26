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26 января 21, 12:27
Долги за штрафы по ПДД: сколько блокируют денег на счету
штраф
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Частный исполнитель, к.ю.н. Андрей Авторгов рассказал, что при взыскании с должника штрафа за нарушение ПДД банковский счет блокируется на сумму, необходимую для исполнения исполнительного документа, с учетом взыскания исполнительского сбора или вознаграждения частного исполнителя, расходов исполнительного производства и штрафов должника.
Например, если задолженность по штрафу за нарушение ПДД составляет 500 гривен, то арест будет наложен на 800 гривен денежных средств должника. В эту сумму входит сам штраф (500 грн), исполнительный сбор (10% от взысканной суммы), и затраты исполнительного производства (например, 250 грн).

Блокировать весь банковский счет должника исполнители не имеют права. Но это может произойти, если, например, исполнитель по ошибке не укажет в постановлении сумму, подлежащую аресту, или банк ошибочно наложит арест на все средства на счету должника, не обратив внимания на цифры в постановление исполнителя.

Нужно учесть, что сумма долга может быть арестована на нескольких или всех банковских счетах должника. Только после списания суммы с одного из счетов, с остальных снимут арест.

Источник: https://auto.today.ua/
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